“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”
El combinado ‘charrúa’ recibió un cachetazo a manos de Estados Unidos en el cierre oficial del 2025. A pocos meses de la próxima cita mundialista, el DT de la ‘Celeste’ dialogó frente a los medios de comunicación y confirmó que el ciclo sigue.Deportes21/11/2025
La Fecha FIFA de noviembre bajó su telón con un tinte de dudas en Uruguay. El seleccionado sudamericano cayó por 5 a 1 frente a Estados Unidos como visitante y a causa del resultado se desataron las alarmas sobre la figura de Marcelo Bielsa.
Tras ponerse en tela de juicio la sustentabilidad del ciclo del ex DT de Argentina y Chile, el rosarino se presentó este jueves por la noche en el Museo del Fútbol de Montevideo, en donde despejó los interrogantes ante los micrófonos y confirmó su continuidad hasta el Mundial del 2026.
“Yo cuando escuché que éramos un desastre y rompíamos los ojos, pensé que tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota. Tengo que afrontar lo que ha generado y a las preguntas que el público se hace”, argumentó sobre su presencia en conferencia de prensa, además de reforzar que tiene “la misma fuerza desde el primer día para seguir" y que si en algún momento se planteó que no debía continuar "no fue en este momento”.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Ángel Di María ganó el primer título desde su regreso tras una inesperada decisión de la AFA, que reconoció a Rosario Central como campeón por haber terminado primero en la Tabla Anual
Un fin de semana histórico para el automovilismo en Salta
Desde este viernes, entrenamientos, clasificaciones y la carrera final prometen tres días de competencia intensa en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
