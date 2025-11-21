Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”

La Fecha FIFA de noviembre bajó su telón con un tinte de dudas en Uruguay. El seleccionado sudamericano cayó por 5 a 1 frente a Estados Unidos como visitante y a causa del resultado se desataron las alarmas sobre la figura de Marcelo Bielsa.

Tras ponerse en tela de juicio la sustentabilidad del ciclo del ex DT de Argentina y Chile, el rosarino se presentó este jueves por la noche en el Museo del Fútbol de Montevideo, en donde despejó los interrogantes ante los micrófonos y confirmó su continuidad hasta el Mundial del 2026.

“Yo cuando escuché que éramos un desastre y rompíamos los ojos, pensé que tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota. Tengo que afrontar lo que ha generado y a las preguntas que el público se hace”, argumentó sobre su presencia en conferencia de prensa, además de reforzar que tiene “la misma fuerza desde el primer día para seguir" y que si en algún momento se planteó que no debía continuar "no fue en este momento”.