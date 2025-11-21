Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaron

La pelea entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el club publicara un comunicado en el que asegurara que, durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, no se realizó ninguna votación para reconocer el título de Campeón de Liga 2025 a Rosario Central. La respuesta oficial de la AFA no tardó en llegar y profundizó la controversia.

En su mensaje institucional, Estudiantes planteó que la reunión trató cuestiones operativas vinculadas al calendario y formatos de competencia, pero que no se puso a consideración ningún reconocimiento deportivo. Según el comunicado, esa información se difundió de manera errónea y generó interpretaciones que el club buscó aclarar.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, dice el comunicado oficial.

Ante esto, la versión fue desmentida públicamente con dureza por el tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal del Fútbol, Pablo Toviggino, quien sostuvo que la votación sí existió y que se dio de manera unánime. Además, remarcó que en la reunión estuvo presente Pascual Caiella, vicepresidente de Estudiantes, lo que contradice la postura expresada por la institución platense.

A través de sus redes sociales, Toviggino afirmó que el acta del encuentro respalda su posición y que no hubo objeciones de ningún representante. En ese mismo mensaje, apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón, presidente del club, a quien acusó de sumarse a una “campaña mediática de desestabilización”.

“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes”, lanzó Toviggino. Por último, planteó: “Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”.