“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaron
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.Deportes21/11/2025
La pelea entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el club publicara un comunicado en el que asegurara que, durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, no se realizó ninguna votación para reconocer el título de Campeón de Liga 2025 a Rosario Central. La respuesta oficial de la AFA no tardó en llegar y profundizó la controversia.
En su mensaje institucional, Estudiantes planteó que la reunión trató cuestiones operativas vinculadas al calendario y formatos de competencia, pero que no se puso a consideración ningún reconocimiento deportivo. Según el comunicado, esa información se difundió de manera errónea y generó interpretaciones que el club buscó aclarar.
“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, dice el comunicado oficial.
Ante esto, la versión fue desmentida públicamente con dureza por el tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal del Fútbol, Pablo Toviggino, quien sostuvo que la votación sí existió y que se dio de manera unánime. Además, remarcó que en la reunión estuvo presente Pascual Caiella, vicepresidente de Estudiantes, lo que contradice la postura expresada por la institución platense.
A través de sus redes sociales, Toviggino afirmó que el acta del encuentro respalda su posición y que no hubo objeciones de ningún representante. En ese mismo mensaje, apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón, presidente del club, a quien acusó de sumarse a una “campaña mediática de desestabilización”.
“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes”, lanzó Toviggino. Por último, planteó: “Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”.
Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”Deportes21/11/2025
El combinado ‘charrúa’ recibió un cachetazo a manos de Estados Unidos en el cierre oficial del 2025. A pocos meses de la próxima cita mundialista, el DT de la ‘Celeste’ dialogó frente a los medios de comunicación y confirmó que el ciclo sigue.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Ángel Di María ganó el primer título desde su regreso tras una inesperada decisión de la AFA, que reconoció a Rosario Central como campeón por haber terminado primero en la Tabla Anual
Un fin de semana histórico para el automovilismo en Salta
Desde este viernes, entrenamientos, clasificaciones y la carrera final prometen tres días de competencia intensa en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
