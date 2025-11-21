AFA presentó la Recopa de Campeones

Mientras la temporada 2025 va llegando a su final, la Asociación del Fútbol Argentino ya apunta sus cañones a la competencia de la Liga Profesional en el 2026.

Luego de confirmarse el título de Campeón de Liga para Rosario Central, la entidad anunció el calendario de competencias que le darán forma a un año cargado de actividad y con hasta ocho torneos distintos en juego. Entre ellos, se presentó la Recopa de Campeones como nuevo trofeo en disputa.

El flamante certamen será disputado entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional del presente año, quienes asegurarán su presencia en el triangular que pasará a jugarse de manera anual y regular.