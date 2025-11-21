Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de Fuerza

La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.Deportes21/11/2025
Este sábado 22, la localidad de Animaná se convertirá en el escenario del Grand Prix Internacional “Daniel Issa” de Atletismo de Fuerza, una competencia de jerarquía mundial que reunirá a delegaciones de América, Europa y Asia.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el organizador del torneo, César Carrizo, destacó la relevancia que ha adquirido este deporte a nivel internacional.
“A partir del año pasado se logró el estatus deportivo oficial de esta disciplina. Eso nos permitió iniciar tratativas con la Federación Mundial y el Comité Olímpico Internacional, con vistas a que el Atletismo de Fuerza pueda estar en los Juegos Olímpicos”, explicó.
El evento en Salta contará con la participación de 13 atletas provenientes de distintos países, entre ellos Argentina, México, Colombia, Bolivia, Brasil y Portugal; divididos en la rama masculina, femenina y para atletas con capacidades diferentes.
Carrizo también subrayó el prestigio de que este Grand Prix forme parte del circuito internacional. “El Gran Prix Internacional de Aranjuez, en Madrid, lleva veinte años realizándose de manera ininterrumpida, y eligieron al Grand Prix Daniel Issa como sede sudamericana, es un halago tremendo”, afirmó.
Señaló que los ganadores de la competencia en Salta obtendrán la clasificación directa al prestigioso torneo de Aranjuez. Además, quienes alcancen las marcas mínimas establecidas, podrán competir en diciembre en el mundial de Dubái.
“A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, cerró.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
En su octava definición internacional, el “Granate” enfrentará a Atlético Mineiro este sábado a las 17 en el Defensores del Chaco. Más de 15 mil hinchas acompañarán al equipo, que vuelve a movilizarse masivamente como en cada instancia de esta campaña.
“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.