Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de Fuerza

Este sábado 22, la localidad de Animaná se convertirá en el escenario del Grand Prix Internacional “Daniel Issa” de Atletismo de Fuerza, una competencia de jerarquía mundial que reunirá a delegaciones de América, Europa y Asia.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el organizador del torneo, César Carrizo, destacó la relevancia que ha adquirido este deporte a nivel internacional.

“A partir del año pasado se logró el estatus deportivo oficial de esta disciplina. Eso nos permitió iniciar tratativas con la Federación Mundial y el Comité Olímpico Internacional, con vistas a que el Atletismo de Fuerza pueda estar en los Juegos Olímpicos”, explicó.

El evento en Salta contará con la participación de 13 atletas provenientes de distintos países, entre ellos Argentina, México, Colombia, Bolivia, Brasil y Portugal; divididos en la rama masculina, femenina y para atletas con capacidades diferentes.

Carrizo también subrayó el prestigio de que este Grand Prix forme parte del circuito internacional. “El Gran Prix Internacional de Aranjuez, en Madrid, lleva veinte años realizándose de manera ininterrumpida, y eligieron al Grand Prix Daniel Issa como sede sudamericana, es un halago tremendo”, afirmó.

Señaló que los ganadores de la competencia en Salta obtendrán la clasificación directa al prestigioso torneo de Aranjuez. Además, quienes alcancen las marcas mínimas establecidas, podrán competir en diciembre en el mundial de Dubái.

“A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, cerró.