Lanús viaja con una multitud a Asunción para buscar otra Copa Sudamericana

En su octava definición internacional, el “Granate” enfrentará a Atlético Mineiro este sábado a las 17 en el Defensores del Chaco. Más de 15 mil hinchas acompañarán al equipo, que vuelve a movilizarse masivamente como en cada instancia de esta campaña.

Deportes21/11/2025

Lanús está a horas de disputar una nueva final continental, la octava de su historia y la sexta en lo que va del siglo XXI. En esta ocasión definirá la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro, un rival con el que el “Granate” mantiene una marcada rivalidad internacional. El partido se jugará este sábado a las 17, en el estadio Defensores del Chaco.

En Asunción, Lanús contará con el acompañamiento de unas 15.000 personas. Como ocurrió en las fases anteriores, la Comisión Directiva realizó gestiones para que los hinchas pudieran viajar en micro o en avión a precios accesibles. En total serán 60 colectivos y 18 chárters los que trasladarán a los simpatizantes a la capital paraguaya.

A lo largo de esta edición del certamen, el club ofreció alternativas económicas para que su gente pudiera estar presente en los compromisos ante Central Córdoba (octavos de final, en Santiago del Estero) y Fluminense (cuartos, en Río de Janeiro).

