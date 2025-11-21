Lanús viaja con una multitud a Asunción para buscar otra Copa Sudamericana

La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
En su octava definición internacional, el "Granate" enfrentará a Atlético Mineiro este sábado a las 17 en el Defensores del Chaco. Más de 15 mil hinchas acompañarán al equipo, que vuelve a movilizarse masivamente como en cada instancia de esta campaña.
Lanús está a horas de disputar una nueva final continental, la octava de su historia y la sexta en lo que va del siglo XXI. En esta ocasión definirá la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro, un rival con el que el “Granate” mantiene una marcada rivalidad internacional. El partido se jugará este sábado a las 17, en el estadio Defensores del Chaco.
En Asunción, Lanús contará con el acompañamiento de unas 15.000 personas. Como ocurrió en las fases anteriores, la Comisión Directiva realizó gestiones para que los hinchas pudieran viajar en micro o en avión a precios accesibles. En total serán 60 colectivos y 18 chárters los que trasladarán a los simpatizantes a la capital paraguaya.
A lo largo de esta edición del certamen, el club ofreció alternativas económicas para que su gente pudiera estar presente en los compromisos ante Central Córdoba (octavos de final, en Santiago del Estero) y Fluminense (cuartos, en Río de Janeiro).
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.