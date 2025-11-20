Fonoaudiólogos en alerta: “IPS paga apenas $4.900 por sesión”

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
La Asociación de Fonoaudiólogos Universitarios denunció que el convenio está congelado desde hace años y que el IPS nunca respondió a los pedidos de actualización. Reclaman valores “ridículos”.Salta20/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la presidenta de la Asociación de Fonoaudiólogos Universitarios de Salta, Lic. Alicia Ranea, confirmó que el sector se declaró en estado de alerta ante la falta de respuestas del Instituto Provincial de Salud (IPS), luego de meses de pedidos formales para actualizar un convenio que —asegura— quedó “totalmente desfasado”.
“No tenemos prácticamente convenio porque hace muchos años que está vigente y queremos revisarlo. Los honorarios están congelados desde hace años y son realmente ridículos”, sostuvo Ranea, al explicar la situación crítica que atraviesan los profesionales.
La dirigente detalló que el colectivo fonoaudiológico pidió reuniones de manera reiterada, pero el interventor del IPS no los recibió pese a compromisos asumidos desde marzo. “En junio nos iba a recibir, pero nunca ocurrió. Hace meses que venimos pidiendo y no nos dan, y no nos dan, y no nos dan”, expresó.
Luego de que la Asociación declarara el “estado de alerta”, el IPS convocó finalmente a una reunión para el próximo martes. “La única forma que encontramos era esta. Ayer recién nos llamaron para reunirnos y revisar todo lo que venimos planteando”, explicó Ranea.
Ranea señaló que la fonoaudiología en Salta enfrenta además un problema estructural: la dispersión institucional.
“Tenemos demasiadas instituciones: la Asociación, el Círculo, el Colegio y prestadores directos. Está en el ánimo del colectivo que nos unamos todos para hacer un nuevo convenio con todas las obras sociales y, por supuesto, con el IPS”, afirmó.
La presidenta de la Asociación remarcó que los valores actuales están muy por debajo de lo que paga la discapacidad y otras provincias.
“Una sesión la están pagando $4.900. Discapacidad paga 12.000 o 13.000 pesos. Es absurdo lo que nos pagan por una sesión o por una audiometría”, dijo.
Además, explicó que casi todas las obras sociales de Salta toman como referencia lo que paga el IPS, por lo que la desactualización repercute en toda la actividad: “Con todas estamos con el mismo problema”.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.