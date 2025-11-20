El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
La presidenta de la institución denunció que la obra social "culpa a los prestadores por su déficit" y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Por Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, volvió a cuestionar duramente al Instituto Provincial de Salud (IPS) tras la decisión del organismo de rescindir unilateralmente el convenio de prestaciones vigente desde 2004. Para la dirigente, la medida revela un intento explícito de “debilitar la representación profesional” y avanzar sobre los honorarios médicos.
“Es escandaloso. Hay que ver qué pretende el IPS con todos los colegios e instituciones profesionales que tienen convenios con ellos”, afirmó Falco, quien subrayó que el organismo “culpa a los prestadores por el déficit económico que ellos mismos generaron” y busca “dar la impresión de que rompiendo el convenio lo van a solucionar”.
La presidenta advirtió que el IPS no cuenta con recursos humanos suficientes para reemplazar la red prestacional del Círculo Médico, que integra a más de 1.800 profesionales. “Con la cantidad de médicos que ellos tienen como prestadores directos no van a poder solucionarlo”, señaló.
Falco también denunció “maniobras de presión” sobre los médicos que atienden en consultorios propios del IPS. “Han estado extorsionando a los médicos. Mandaron notas diciendo que, si no pasan a ser prestadores directos, el 30 de noviembre deben dejar de atender en esos consultorios”, aseguró. Recordó además que muchos de esos profesionales atienden allí a través del Círculo Médico y no como prestadores directos.
Para Falco, el objetivo del Instituto es claro: “Quieren que el médico sea un trabajador aislado, sin representación. Si desarman al Círculo, ellos hacen lo que quieren con los honorarios y las formas de pago”. Y agregó que el conflicto no solo afecta la relación institucional, sino las condiciones laborales: “No les gusta que exijamos que nos paguen a tiempo y lo que corresponde por el trabajo realizado”.
La dirigente destacó que, pese al escenario crítico, la respuesta interna fue contundente. “Tuvimos una reunión con una participación muy importante y vimos la unión que hay entre los médicos”, sostuvo. Aseguró además que los profesionales conocen los beneficios de pertenecer al Círculo y no están dispuestos a quedar “a merced de lo que deciden las obras sociales o algunas clínicas”.
Falco también advirtió sobre las consecuencias de aceptar los mecanismos que proponen otros intermediarios: “Cobrar a través de clínicas significa que al último que le pagan es al prestador. Pagan lo que quieren y como quieren”.
El Círculo Médico reiteró que continuará defendiendo honorarios dignos y condiciones de trabajo justas, mientras se mantiene el rechazo a la decisión del IPS y crece la preocupación por el impacto que tendrá la medida en la atención de miles de afiliados.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.