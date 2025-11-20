“Cada dos meses estamos sin IPS”: afiliada pagó $100 mil en estudios por falta de cobertura

Por Aries, una afiliada del Instituto Provincial de Salud (IPS) apuntó contra la situación que viven cientos de usuarios ante la falta de cobertura: deben pagar consultas, análisis y estudios de su bolsillo, pese a que todos los meses se les descuenta la obra social.

“Estamos pagando todo particular y es realmente una injusticia porque nos descuentan todos los meses y ahora, cuando más necesitamos, tenemos que pagar particular”, reclamó. La mujer relató que debió costear análisis y una ecografía por un total de 100.000 pesos, gastos que calificó como “carísimos”.

Según su testimonio, desde la clínica le informaron que podía solicitar un reintegro, pero que para eso debía presentar una nota formal. “¿Pero eso cuándo? Necesitamos urgente el reintegro y no lo hacen a tiempo. Tiene que tener en mano la plata”, cuestionó, señalando que la devolución no se concreta con la rapidez necesaria.

La afiliada indicó además que la situación “se repite cada dos meses” y que, pese a los descuentos mensuales, no recibe ninguna solución concreta: “Siempre lo mismo. Presentemos la nota para el reintegro, nada más”.