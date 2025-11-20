“Cada dos meses estamos sin IPS”: afiliada pagó $100 mil en estudios por falta de cobertura

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
La mujer denunció que debe afrontar gastos médicos particulares pese a que le descuentan todos los meses. Reclamó reintegros urgentes que “nunca llegan a tiempo”.Salta20/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, una afiliada del Instituto Provincial de Salud (IPS) apuntó contra la situación que viven cientos de usuarios ante la falta de cobertura: deben pagar consultas, análisis y estudios de su bolsillo, pese a que todos los meses se les descuenta la obra social.
“Estamos pagando todo particular y es realmente una injusticia porque nos descuentan todos los meses y ahora, cuando más necesitamos, tenemos que pagar particular”, reclamó. La mujer relató que debió costear análisis y una ecografía por un total de 100.000 pesos, gastos que calificó como “carísimos”.
Según su testimonio, desde la clínica le informaron que podía solicitar un reintegro, pero que para eso debía presentar una nota formal. “¿Pero eso cuándo? Necesitamos urgente el reintegro y no lo hacen a tiempo. Tiene que tener en mano la plata”, cuestionó, señalando que la devolución no se concreta con la rapidez necesaria.
La afiliada indicó además que la situación “se repite cada dos meses” y que, pese a los descuentos mensuales, no recibe ninguna solución concreta: “Siempre lo mismo. Presentemos la nota para el reintegro, nada más”.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.