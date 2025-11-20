“El IPS nos rescinde sin causa y sin explicar cómo van a atender a miles de pacientes”

Por Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, explicó que el Instituto Provincial de Salud (IPS) envió una carta documento notificando la rescisión del convenio de prestaciones, un acuerdo vigente desde 2004. La medida entrará en vigor en 30 días, por lo que desde el 19 de diciembre los médicos nucleados en la entidad ya no podrán atender a los afiliados del organismo provincial.

Falco aseguró que el IPS comunicó la ruptura “sin causa”, una figura contemplada en el acuerdo, pero advirtió que la decisión se da en medio de la suspensión del crédito que el Círculo Médico aplicó ante el incumplimiento del pago de honorarios por parte de la obra social provincial. “La suspensión es legal dentro del convenio porque ellos están incumpliendo. Por eso pusieron rescisión sin causa”, explicó.

La presidenta de la entidad mostró preocupación por el impacto directo en los pacientes: “A partir del 19 de diciembre no vamos a poder atender a los afiliados del IPS. Muchos se atienden con sus médicos de confianza y no los vamos a poder recibir”, señaló.

Falco denunció que el IPS no ofreció ninguna explicación sobre cómo garantizará la cobertura: “No dicen quién va a contener la atención de estos pacientes. El Círculo Médico tiene la mayor red prestacional de la ciudad, y no explican cómo van a reemplazarla”.

Además, advirtió que el conflicto también afectará cuestiones administrativas básicas. “Si un paciente quiere atenderse de manera particular, tampoco podremos hacer recetas del IPS, porque para eso uno debe estar inscripto como prestador”, afirmó.

La presidenta del Círculo Médico aseguró que para que un profesional pase a ser prestador directo del IPS debe renunciar al Círculo, algo que calificó como una maniobra de presión. “Un médico no puede ser prestador directo del IPS siendo parte del Círculo Médico”, remarcó.

Falco informó que este miércoles se realizó una asamblea con más de 300 médicos afiliados, quienes ratificaron su decisión de mantenerse unidos.

“Estamos muy fuertes para seguir luchando por lo que nos corresponde: honorarios dignos, pagos en tiempo y forma y mejoras administrativas. Son reclamos que el IPS viene sin responder”, afirmó.