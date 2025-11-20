“Hace 40 años aportamos y hoy estamos sin cobertura”: el reclamo de los afiliados del IPS

La tensión por la interrupción de servicios del Instituto Provincial de Salud (IPS) volvió a sentirse este jueves, esta vez en la puerta del Sanatorio El Carmen, donde varios afiliados reclamaron por la falta de cobertura y los pagos extra que deben afrontar en cada consulta.

Entre ellos, una mujer, visiblemente molesta, resumió la situación con crudeza: “Hace 40 años que aportamos… y mire lo que pasa ahora. Nunca lo usamos porque éramos jóvenes… ahora que lo necesitamos no está”

La afiliada relató que, durante décadas, tanto ella como su familia aportaron obligatoriamente al IPS. “Cuando nos iniciamos en la administración pública no teníamos opción: IPS sí o sí”, recordó.

Así, la mujer confirmó que debió abonar las consultas médicas, pese a su condición de afiliada: “Sí, hemos pagado las consultas, pero con mucho gusto porque los médicos no tienen la culpa. Si no les pagan, no les pagan.”

Sin embargo, cuestionó la falta de respuesta del organismo y los reiterados problemas en la prestación. “Cada rato estamos sin IPS… es algo tan reincidente en tantos años”, se quejó.