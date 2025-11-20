“Hace 40 años aportamos y hoy estamos sin cobertura”: el reclamo de los afiliados del IPS

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Una afiliada denunció frente al Sanatorio El Carmen que debe pagar consultas de su bolsillo. “En su momento no tuvimos opción: IPS sí o sí. Ahora, ¿quién nos quiere?”, cuestionó.Salta20/11/2025Agustina Tolaba
La tensión por la interrupción de servicios del Instituto Provincial de Salud (IPS) volvió a sentirse este jueves, esta vez en la puerta del Sanatorio El Carmen, donde varios afiliados reclamaron por la falta de cobertura y los pagos extra que deben afrontar en cada consulta.
Entre ellos, una mujer, visiblemente molesta, resumió la situación con crudeza: “Hace 40 años que aportamos… y mire lo que pasa ahora. Nunca lo usamos porque éramos jóvenes… ahora que lo necesitamos no está”
La afiliada relató que, durante décadas, tanto ella como su familia aportaron obligatoriamente al IPS. “Cuando nos iniciamos en la administración pública no teníamos opción: IPS sí o sí”, recordó.
Así, la mujer confirmó que debió abonar las consultas médicas, pese a su condición de afiliada: “Sí, hemos pagado las consultas, pero con mucho gusto porque los médicos no tienen la culpa. Si no les pagan, no les pagan.”
Sin embargo, cuestionó la falta de respuesta del organismo y los reiterados problemas en la prestación. “Cada rato estamos sin IPS… es algo tan reincidente en tantos años”, se quejó.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.