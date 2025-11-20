Feriado largo: cómo funcionarán los hospitales y servicios de Salud

Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.

Salta20/11/2025

hospitales-salta-capital

Por la proximidad con el día no laborable del viernes 21 y el feriado nacional del lunes 24 de noviembre, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 18 de noviembre.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros nodos del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

96611-por-el-feriado-del-dia-de-la-independencia-la-farmacia-del-ips-atendera-solo-urgenciasCómo atenderá el IPS durante el feriado largo

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911. 

Centro Regional de Hemoterapia

Se podrá donar sangre el sábado 22, en el horario de 7 a 12 horas, en Bolívar 687.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail