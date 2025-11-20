Feriado largo: cómo funcionarán los hospitales y servicios de Salud

Por la proximidad con el día no laborable del viernes 21 y el feriado nacional del lunes 24 de noviembre, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 18 de noviembre.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros nodos del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.

Centro Regional de Hemoterapia

Se podrá donar sangre el sábado 22, en el horario de 7 a 12 horas, en Bolívar 687.