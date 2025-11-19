Millonaria estafa al IPS con firma y sello trucho: El Dr. Falú cargó contra el IMAC

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.Salta19/11/2025Ivana Chañi
El cardiólogo Edmundo Falú denunció públicamente una maniobra que involucra el uso ilegal de su nombre, firma y matrícula profesional en facturaciones emitidas por el IMAC hacia el Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS). El médico explicó por Aries que el caso se originó de manera casual, cuando una auditora del organismo detectó que una firma en un pedido de práctica “no era la de Falú”.
A partir de ese episodio, el profesional fue convocado a reconocer firmas y sellos en distintas órdenes. Allí constató que no solo la firma era apócrifa, sino que también el sello utilizado “no es el que uso habitualmente”. Según relató, aparecían prácticas de pacientes que no conocía y pedidos que él jamás realizó, desde consultas y estudios hasta internaciones y cirugías.
“Yo hice una denuncia penal por el uso de mi firma y mi matrícula. Es mi obligación tutelar mi identidad profesional”, afirmó. Falú señaló que presentó denuncias tanto en la policía como en el Colegio Médico y el Círculo Médico, donde verificó que las facturaciones eran realizadas con la matrícula del IMAC pero utilizando su nombre como prestador.
El cardiólogo remarcó que nunca trabajó como staff del IMAC. Explicó que había vendido sus acciones en 2012 al actual presidente de la institución, el doctor Saavedra, y que desde entonces no tuvo ninguna participación en el centro médico. “No sé cómo tenían un sello mío. La firma tampoco es mía. Eran firmas distintas, hechas en forma permanente para facturaciones”, sostuvo.
Falú advirtió además que la situación lo exponía a un riesgo profesional serio: “Si figuraba como efector en prácticas que no hice, ante cualquier denuncia de mala praxis podía caerme una responsabilidad que no me corresponde”.
Consultado sobre quién sería el responsable de la maniobra, el médico aclaró que esa investigación deberá realizarla la Justicia. Sin embargo, indicó que la facturación cuestionada “era del IMAC” y que la empresa “tendrá que responder por lo que se hizo con mi nombre”.
El profesional también llamó la atención sobre un dato que considera clave: en la documentación que observó, las firmas apócrifas aparecían junto a firmas de auditoría dentro del IPS. “Eso significa que la documentación fue controlada adentro del instituto”, señaló. Aunque evitó hacer acusaciones directas, planteó que deberá determinarse si hubo algún grado de participación o negligencia interna.
El caso se conoció después de que el ministro de Salud, Federico Mangione, hiciera referencia a irregularidades detectadas por la auditoría del IPS en los últimos meses. Falú aclaró que él desconoce los montos facturados o si hubo sobreprestaciones: “Yo solo denuncié el uso de mi firma y de mi matrícula. Lo demás lo tendrá que esclarecer el IPS y la Justicia”.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.