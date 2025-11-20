Cortes y desvíos en zona sur por obras en Av. Excombatientes de Malvinas

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Salta, Matías Assennato, recordó por Aries que hoy jueves 20 de noviembre habrá cortes y desvíos en Avenida Excombatientes de Malvinas. Por la ejecución del empalme de la colectora con el nodo San Carlos, uno de los puntos centrales del plan vial de zona sur.

Assennato informó un corte adicional en la intersección de calle La Opinión y Radio Nacional, en el acceso a barrio Odontólogos. Indicó que los vehículos que circulan desde el centro con destino a ese barrio deben ingresar por calle La Opinión, continuar por Radio Splendid y finalizar el recorrido por Radio General Pico.

En el caso del tránsito procedente de Cerrillos o del barrio San Carlos, la circulación queda establecida por calle Guairata, luego calle Diario La Prensa, posteriormente La Opinión, Radio Splendid y finalmente Radio General Pico.

El funcionario detalló que los cortes se mantienen hasta el 7 de diciembre aproximadamente. Sostuvo que la magnitud de la obra exige este operativo, ya que el sector incorporará un nuevo nudo semaforizado para mejorar el ingreso a barrio San Carlos y ordenar la conexión con la colectora de Excombatientes de Malvinas.