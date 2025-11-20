Cortes y desvíos en zona sur por obras en Av. Excombatientes de Malvinas

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Salta, Matías Assennato, recordó por Aries que hoy jueves 20 de noviembre habrá cortes y desvíos en Avenida Excombatientes de Malvinas. Por la ejecución del empalme de la colectora con el nodo San Carlos, uno de los puntos centrales del plan vial de zona sur.
Assennato informó un corte adicional en la intersección de calle La Opinión y Radio Nacional, en el acceso a barrio Odontólogos. Indicó que los vehículos que circulan desde el centro con destino a ese barrio deben ingresar por calle La Opinión, continuar por Radio Splendid y finalizar el recorrido por Radio General Pico.
En el caso del tránsito procedente de Cerrillos o del barrio San Carlos, la circulación queda establecida por calle Guairata, luego calle Diario La Prensa, posteriormente La Opinión, Radio Splendid y finalmente Radio General Pico.
El funcionario detalló que los cortes se mantienen hasta el 7 de diciembre aproximadamente. Sostuvo que la magnitud de la obra exige este operativo, ya que el sector incorporará un nuevo nudo semaforizado para mejorar el ingreso a barrio San Carlos y ordenar la conexión con la colectora de Excombatientes de Malvinas.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.