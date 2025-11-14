La petrolera superó los 200.000 barriles diarios de shale oil, un crecimiento del 82% respecto de hace dos años, según anunció Horacio Marín.
Tras el acuerdo con EE UU, laboratorios argentinos piden equilibrio
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) reafirmó su apoyo al reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, pero dejó en claro que su postura positiva está condicionada a dos pilares fundamentales: la reciprocidad y el equilibrio.Argentina14/11/2025
El reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos generó reacciones en diversos sectores de la industria nacional. Los laboratorios agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) señalaron: “Los anuncios se refieren a las bases para un acuerdo marco cuyo contenido completo se conocerá con el texto final del acuerdo. En consecuencia, hasta que ello ocurra, será difícil prever sus impactos en el sector”.
Ante la consulta de Infobae, desde CILFA, la cámara que representa a los laboratorios nacionales con una larga trayectoria en el abastecimiento y la exportación de medicamentos, subrayaron: “Estamos a favor de un acuerdo comercial que promueva el comercio y la inversión, en términos de reciprocidad en materia de regulación sanitaria de productos farmacéuticos, y que fije las bases de una mayor competencia, acceso a medicamentos y una propiedad intelectual balanceada”.
No obstante, agregaron que la evaluación definitiva de los efectos del acuerdo en el sector farmacéutico nacional dependerá de la “letra chica” final del acuerdo.
Como detalló Infobae, el convenio fue suscrito por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei y contempla la apertura recíproca de mercados, la reducción o eliminación de aranceles y la armonización de regulaciones en sectores clave, incluido el farmacéutico.
Entre los puntos destacados, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos y vehículos. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y bienes farmacéuticos no patentados, en línea con la política de reforma económica argentina.
El acuerdo también reconoce la validez de certificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para dispositivos médicos y medicamentos, lo que podría agilizar el ingreso de productos estadounidenses al mercado argentino.
Además, Estados Unidos eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.
Los referentes de la industria farmacéutica nacional, destacan que el sector favorece la inversión, la generación de empleo calificado y el desarrollo tecnológico, a través de la renovación constante en equipamiento, investigación y biotecnología.
Argentina es hoy un actor relevante en la exportación de medicamentos, alcanzando un récord de ventas al exterior este año, con montos superiores a USD 1.200 millones en productos de alto valor agregado. La elaboración de medicamentos biosimilares en el país permite un ahorro de divisas estimado en más de USD 5.000 millones en el próximo lustro, fomenta la innovación y sostiene alrededor de 3.000 empleos en plantas biofarmacéuticas especializadas.
Qué dijeron los laboratorios transnacionales
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a los laboratorios transnacionales, lo calificó como un avance significativo hacia la integración de Argentina con los principales estándares internacionales de comercio, inversiones e innovación.
“Celebramos el Acuerdo recientemente anunciado entre la República Argentina y los Estados Unidos, que representa un paso significativo hacia la integración del país con los principales estándares internacionales de comercio, inversiones e innovación”, afirmó CAEMe en un comunicado. La entidad destacó especialmente el fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, al considerarlo un pilar esencial para el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento y la innovación científica.
CAEMe valoró el compromiso asumido por ambos gobiernos para abordar las deficiencias señaladas en el Reporte “Special 301” de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, lo que incluye la revisión de criterios de patentabilidad y la adecuación del régimen local a estándares globales más elevados. Además, la cámara resaltó la incorporación de disposiciones que reconocen los estándares de la FDA para la aprobación de dispositivos médicos y medicamentos, lo que, según la entidad, permitirá agilizar el acceso a la innovación y evitar procesos duplicados en los registros sanitarios.
Con información de Infobae
Ciberdelitos; El BCRA evalúa crear una "lista gris", horarios sin transferencias y un "botón de pánico"Argentina14/11/2025
El Banco Central (BCRA), a través de su “mesa de fraude” liderada por Juan Curutchet, evalúa una serie de herramientas para frenar el crecimiento exponencial de las estafas virtuales.
Reforma laboral: piden frenar la informalidad y advierten que "sin control no hay garantías"
La abogada previsional Julia Toyos sostuvo que el país necesita discutir nuevas formas de empleo y apuntó a la falta de control como causa central del trabajo no registrado. También alertó sobre ciudadanos que quedan fuera del sistema sin saberlo.
Amazon lanzó su marca comercial “Amazon LEO” para su servicio de internet satelital, que será comercializado en Argentina y la región por DIRECTV Latin America.
ARCA extiende hasta el 30 de diciembre la adhesión a facilidades de pago de GananciasArgentina14/11/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció importantes modificaciones en el régimen de facilidades de pago del Impuesto a las Ganancias, publicadas este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5788/2025.
El juez que condenó a CFK en la causa Vialidad continuará al frente de la Asociación de MagistradosArgentina14/11/2025
El juez Andrés Basso, quien integró el tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.