Ciberdelitos; El BCRA evalúa crear una "lista gris", horarios sin transferencias y un "botón de pánico"

El avance de las estafas virtuales mantiene en alerta a las entidades financieras, a la Justicia, a sus reguladores y a cada argentino, ya que nadie está exento de transformarse en víctima. El Banco Central armó una “mesa de fraude”, con la participación de todos los actores vinculados y comenzó a evaluar una serie de ideas para que bancos y billeteras puedan poner en marcha.

Ante un crecimiento del ciberdelito que reconocen como exponencial, el plan fue comentado por el director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, durante su exposición en Argentina Fintech Forum. Aún cuando lo consideró “temas abiertos que decimos en voz alta”, que aún no tienen definiciones y deben instrumentarse, detalló cuál es la agenda para frenar el ciberdelito.

Una de las ideas es crear una “lista gris” en la que se incluya todos los usuarios que tengan una excesiva cantidad de cuentas bancarias como una forma preventiva de los fraudes. “Hay cuentacorrentistas, no usuarios de fintech, que tienen conducta raras.¿Por qué alguien que es monotributista tiene 40 cuentas? Llama la atención. Hay que fijar patrones de riesgo. Si no me explicás, no te abro la cuenta 41 o te cierro las cuentas que te sobran. Eso lleva a que con el tiempo uno podría tener una suerte de lista gris", explicó Curutchet.

Al respecto, mencionó que la normativa actual ya contempla que los bancos sepan cuántas cuentas tiene en el sistema una persona en el resto del sistema antes de autorizar una nueva apertura. Coelsa, la empresa que administra la red de compensación de pagos y juega un rol clave entre los bancos y las fintech, confirmó a Infobae que esa herramienta ya está a plena disposición de los bancos.

La normativa en cuestión no fija un tope para la cantidad de cuentas que puede tener cada persona, pero sí establece que los bancos deban tener acceso a esa información. Y en base a eso, tomar la decisión de abrir o no una nueva cuenta.

Según Coelsa, en promedio cada argentino tiene 8 cuentas, repartidas en partes iguales en bancos (CBU) y en billeteras (CVU). Una cantidad aún no determinada de cuentas abiertas que supere en exceso ese promedio, puede poner a alguien bajo sospecha o, al menos, va a obligarlo a dar explicaciones.

“Lista gris suena espantoso, estigmatizante, huele a autoritarismo y a una sanción sin debido proceso, pero con la información que hay vamos a ir a un esquema donde el que tuvo una conducta determinada va a tener que explicar más que otros”, dijo Curutchet.

Curutchet mencionó la posibilidad de instalar un “botón de pánico”, un mecanismo por el cual un solo llamado o mensaje del damnificado por una estafa virtual basta para que todos sus productos financieros queden bloqueados por un plazo de 48 horas. Algo aplicable, por ejemplo, en los tan comunes casos en que se hackean cuentas de Whatsapp.

Ese botón de pánico podría implementarse tanto para un entidad en particular como para todo el sistema. “Es muy complejo, pero todos hemos sentido en algún momento, cuando le pasa a alguien cercano, qué bueno sería tener algo así”, explicó, al tiempo que advirtió que podría haber falsas denuncias de bloqueos solo “para hacer una joda o dañar a alguien”.

No obstante esas ideas, el funcionario defendió la idea de que cada banco o fintech ponga sus propios parámetros, sin necesidad de una regulación específica. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que sus usuarios decidan no hacer transferencias en horarios nocturnos o no hacer en ningún caso operaciones por encima de un monto determinado sin una autorización previa. Cada alerta ante una operación inusual puede ser la vía para evitar el fraude.

Curutchet no solo no cree que el BCRA tenga que regular con ese nivel de detalle e imponerlo a todas las entidades por igual, sino que además lo consideró ineficiente: los métodos de los ciberdelincuentes avanzan tan rápido como lo hace la tecnología, por lo que la norma corre el riesgo de ser obsoleta en poco tiempo.

Otro aspecto que integra la agenda es el internacional. Gran parte de los delitos se hace en base a la transferencia internacional de los fondos por lo que muchos supervisores empiezan a analizar la posibilidad de compartir las bases de datos.

Ese carácter transnacional del ciberdelito fue una de las preocupaciones que cruzaron el Argentina Fintech Forum. Según Guillermo Pacheco, director para Latinoamérica de Incode, un “unicornio” que está desembarcando en la Argentina para ofrecer soluciones de ciberseguridad financiera, los casos de ingeniería social, hackeos y otros engaños que se viven a diario en la Argentina son similares en toda la región. Y por si fuera poco, la irrupción de la IA agravó aún más el escenario.

“La protección frente a los fraudes tiene varios niveles que pasan por proteger lo que el cliente tiene, como una tarjeta o un celular, lo que el cliente sabe, como una contraseña, o bien lo que el cliente es, en base a su rostro o su huella digital. La IA, a través de deepfakes, empezó a afectar esto último. Necesitamos detectar identidades falsas elaboradas con IA, ese es hoy el principal desafío en la Argentina y en la región”, explicó Pacheco.

Con información de Infobae