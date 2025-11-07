Más de 5000 alumnos participaron de un simulacro de sismo en el centro

Un importante operativo de simulacro de evacuación se desarrolló este viernes en el área céntrica de la ciudad, donde ocho establecimientos educativos —entre ellos colegios públicos, privados, una escuela técnica y un jardín de infantes— participaron de un ejercicio coordinado ante la hipótesis de un sismo.

Por Aries, el subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, explicó que la actividad se enmarcó en el programa de preparación y respuesta ante emergencias y que tuvo como objetivo evaluar los tiempos, la coordinación y la efectividad de los planes de contingencia de cada institución.

“A partir de las 9:30 se simuló un sismo. Cada escuela activó su protocolo individual y luego coordinó con las instituciones vecinas. Incorporamos también la presencia de víctimas simuladas y principios de incendio, para poner en práctica la intervención de bomberos y personal de rescate”, detalló Flores.

Según informó el funcionario, participaron cerca de 5.000 personas, entre alumnos, docentes y equipos de respuesta. Algunas escuelas realizaron evacuaciones a la vía pública, mientras que otras utilizaron sus propios espacios abiertos, como patios o canchas.

Flores adelantó que la evaluación general del operativo se realizará la próxima semana junto con las instituciones educativas y los organismos de emergencia. “Se analizará el cumplimiento de los planes, los tiempos de evacuación y la coordinación entre escuelas cercanas”, señaló.

Además, explicó que previamente se realizaron capacitaciones durante un mes con directivos, docentes y vecinos de la zona. “Los chicos participaron con mucho interés, sobre todo los de primaria. En algunos casos era el primer simulacro que realizaban, y eso generó muchas preguntas y expectativas”, comentó.

Respecto a los tiempos ideales, el subsecretario indicó que “una evacuación completa debería realizarse entre tres y cinco minutos”, aunque recordó que en los casos de simulacro de sismo existe primero una etapa de autoprotección dentro del edificio antes de salir.

Finalmente, Flores destacó la coordinación entre las escuelas ubicadas en zonas con alta concentración de edificios educativos, como la calle Alberdi, y valoró la participación activa de las comunidades escolares.