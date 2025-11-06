El presidente Javier Milei confirmó en una entrevista con el Financial Times que mantendrá el esquema de bandas cambiarias hasta el final de su mandato, en 2027.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.Argentina06/11/2025
Se espera la inminente llegada de un doble ciclón desde Brasil que afectará a la Argentina, dos centros de baja presión muy próximos entre sí, que podrían provocar un evento de tiempo severo en el norte del país durante la jornada del viernes 7 de noviembre.
De acuerdo al análisis del meteorólogo Diego Angeli, uno de los ciclones se ubicará sobre el norte del territorio argentino y el otro un poco más al norte, cerca de Asunción. Esta configuración, prevista para la tarde del viernes, podría derivar en tormentas fuertes a severas con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.
Las provincias más comprometidas serían Chaco, Formosa, Corrientes y especialmente Misiones, donde serán más severas. El fenómeno se desarrollará a lo largo del viernes, con los sistemas de baja presión moviéndose luego hacia el este y el norte durante la noche, afectando también el sur de Brasil.
Para el sábado, la atención continuará centrada en la evolución de estos centros de baja presión, que seguirán generando inestabilidad en la región. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país, se espera un panorama más tranquilo: cielo nublado, sin lluvias este jueves y con algunas precipitaciones recién el viernes, cuando la temperatura máxima rondará los 19 grados.
Nación lanzó el “Centro de formación Capital Humano” para facilitar la inserción laboralArgentina06/11/2025
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Sandra Pettovello, busca articular con empresas y cámaras para capacitar a jóvenes y adultos en oficios tradicionales y tecnológicos.
Nación habilita a empresas a pedir online la apertura de nuevos mercados agroindustrialesArgentina06/11/2025
La Resolución 1749/2025 establece este como el único canal formal para proponer nuevos destinos de exportación, buscando transparencia y eficiencia.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
Aerolíneas cobrará por la elección de asientos: desde cuándo rige el nuevo esquemaArgentina06/11/2025
El nuevo esquema afectará principalmente a pasajeros con tarifas turista o promocionales, quienes podrán seguir eligiendo su asiento sin costo al momento del check-in.
Todo sobre subastar.com, la plataforma para comprar casas y departamentos del ProCreArArgentina06/11/2025
Tras la disolución del programa ProCreAr, el Estado inició la venta de viviendas terminadas que nunca fueron asignadas a través de subastas públicas electrónicas.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.