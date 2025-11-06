Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura

Se espera la inminente llegada de un doble ciclón desde Brasil que afectará a la Argentina, dos centros de baja presión muy próximos entre sí, que podrían provocar un evento de tiempo severo en el norte del país durante la jornada del viernes 7 de noviembre.



De acuerdo al análisis del meteorólogo Diego Angeli, uno de los ciclones se ubicará sobre el norte del territorio argentino y el otro un poco más al norte, cerca de Asunción. Esta configuración, prevista para la tarde del viernes, podría derivar en tormentas fuertes a severas con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.

Las provincias más comprometidas serían Chaco, Formosa, Corrientes y especialmente Misiones, donde serán más severas. El fenómeno se desarrollará a lo largo del viernes, con los sistemas de baja presión moviéndose luego hacia el este y el norte durante la noche, afectando también el sur de Brasil.

Para el sábado, la atención continuará centrada en la evolución de estos centros de baja presión, que seguirán generando inestabilidad en la región. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país, se espera un panorama más tranquilo: cielo nublado, sin lluvias este jueves y con algunas precipitaciones recién el viernes, cuando la temperatura máxima rondará los 19 grados.

Con información de C5N