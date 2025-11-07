Este sábado se define la cuarta edición de Matesalta

La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.

La cuarta edición de Matesalta, olimpiada que tiene como objetivo mejorar aprendizajes y promocionar a una edad temprana la matemática a través de estrategias didácticas, tendrá su final este sábado 8 de noviembre en la en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes".

De esta instancia de la competencia  forman parte estudiantes de 5°, 6 ° y 7° del Nivel Primario, son 150 chicos de 17 departamentos de la provincia. El examen comenzará a las 9.30,  finalizará a las 12 y la premiación será a partir de las 16.30 Hs.

Cabe destacar que este año Matesalta  tuvo un récord de inscriptos de casi 16.000 alumnos pertenecientes a 121 escuelas de capital y el interior provincial,  es decir 5.000 más que el año anterior.

Con la realización de estas competencias se busca estimular el razonamiento crítico, fortalecer habilidades y fomentar el interés de los estudiantes en esta disciplina.

