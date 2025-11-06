Bullrich presenta un nuevo sistema de ingreso para la Policía Federal y el DFI

El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presenta hoy el nuevo programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

"Dicho programa representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones", expresan desde la cartera de seguridad.

La presentación será este jueves 6 de noviembre a las 10.00hs. en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes 2289.

Con información de Noticias Argentinas

