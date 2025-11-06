Bullrich presenta un nuevo sistema de ingreso para la Policía Federal y el DFI

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presenta hoy el nuevo programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

"Dicho programa representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones", expresan desde la cartera de seguridad.

La presentación será este jueves 6 de noviembre a las 10.00hs. en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes 2289.

