Dua Lipa llega a River: horarios, telonera y todos los detalles

Dua Lipa se presentará el viernes y el sábado en el estadio de River Plate en el marco de su Radical Optimism Tour. En las últimas horas, DF, la productora del show, publicó los horarios, la lista de objetos con los que no se puede ingresar y quién será la telonera.

Yami Safdie será la encargada de abrir el recital de la cantante británica. La artista argentina viene de ser invitada especial en el show que Manuel Turizo dio en agosto en el Arena de Buenos Aires.

Las puertas del estadio abrirán a las 16 horas, mientras que Safdie empezará a cantar a las 20 y Dua saldrá al escenario a las 21.

En el estadio habrá diferentes propuestas gastronómicas y en las inmediaciones habrá distintos lugares de estacionamiento pago.

Qué objetos no están permitidos en el show de Dua Lipa

DF compartió la lista de objetos con los que no se puede ingresar al estadio. Estos son:

Armas De Fuego

Elementos Punzantes

Camisetas De Clubes o Países

Animales o Mascotas

Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo

Paraguas

Líquidos/gases inflamables

Coolers

Handys

Bebidas alcohólicas o energéticas

Alimentos y bebidas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones/ Equipo profesional de fotografía

Mate

Carteles políticos o religiosos

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Cascos de moto o bici

Cualquier tipo de vehículo

Carpas o cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Banderas

Estarán Permitido Bolsos De Hasta 30cm x 20cm x 20cm

