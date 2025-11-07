Dua Lipa llega a River: horarios, telonera y todos los detalles

La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.

Cultura & Espectáculos07/11/2025

dua-lipa-en-river-a-que-hora-empieza-el-show-y-quien-sera-la-telonera-foto-reuters-ISRSM4V3JFHB7OE6M

Dua Lipa se presentará el viernes y el sábado en el estadio de River Plate en el marco de su Radical Optimism Tour. En las últimas horas, DF, la productora del show, publicó los horarios, la lista de objetos con los que no se puede ingresar y quién será la telonera.

Yami Safdie será la encargada de abrir el recital de la cantante británica. La artista argentina viene de ser invitada especial en el show que Manuel Turizo dio en agosto en el Arena de Buenos Aires.

Las puertas del estadio abrirán a las 16 horas, mientras que Safdie empezará a cantar a las 20 y Dua saldrá al escenario a las 21.

En el estadio habrá diferentes propuestas gastronómicas y en las inmediaciones habrá distintos lugares de estacionamiento pago.

marfita-veronMarita Verón: Se conocieron las fotos de la mujer hallada en Paraguay

Qué objetos no están permitidos en el show de Dua Lipa

DF compartió la lista de objetos con los que no se puede ingresar al estadio. Estos son:

  • Armas De Fuego
  • Elementos Punzantes
  • Camisetas De Clubes o Países
  • Animales o Mascotas
  • Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo
  • Paraguas
  • Líquidos/gases inflamables
  • Coolers
  • Handys
  • Bebidas alcohólicas o energéticas
  • Alimentos y bebidas
  • Cualquier tipo de sustancia ilegal
  • Drones/ Equipo profesional de fotografía
  • Mate
  • Carteles políticos o religiosos
  • Pelotas
  • Instrumentos musicales
  • Mochilas grandes
  • Computadoras
  • Cascos de moto o bici
  • Cualquier tipo de vehículo
  • Carpas o cualquier tipo de silla
  • Selfie stick
  • Bocina de aire
  • Banderas
  • Estarán Permitido Bolsos De Hasta 30cm x 20cm x 20cm

Con Información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail