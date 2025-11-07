Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos

Por Aries, el profesor Enrique Heredia, referente de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), aseguró que el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública está dando sus frutos y que muchos de los nuevos médicos están eligiendo permanecer en la provincia para formarse y ejercer.

“Nosotros trabajamos con el señor ministro muy codo a codo. El ministro le hizo una muy buena oferta a los primeros 14 egresados para que hicieran su residencia en el interior y fueran nombrados en la provincia”, explicó Heredia.

Según detalló, “solo dos en ese momento estaban interesados en hacerlo, pero finalmente decidieron hacer su residencia en el Hospital San Bernardo y eso están haciendo”. Además, subrayó que “hay chicos haciendo la residencia en Salta que son de Salvador Mazza, en Embarcación, en Orán y Joaquín V. González”.

Heredia mencionó que incluso “una joven quiere especializarse en cirugía infantil” y que muchos estudiantes expresan el deseo de volver a trabajar en sus pueblos de origen.

Respecto al avance de la carrera, recordó que “desde el inicio en 2015 tomamos el primer examen final en 2023, luego de las demoras por la pandemia”. De los primeros 65 ingresantes, se recibieron 14, lo que representa “un promedio de 25% en la duración teórica de la carrera, un número alto comparado con otras facultades”.

Actualmente, la carrera mantiene un promedio de entre 20 y 25 egresados por año, y la matrícula sigue creciendo. “Este año entraron 123 estudiantes. Nuestra esperanza es seguir formando médicos que renueven nuestras jubilaciones y atiendan las necesidades del interior profundo”, expresó.

Finalmente, Heredia remarcó que “no hay mucha deserción, pero sí atraso”, producto de los años de pandemia y del propio ritmo de una carrera exigente. “Hasta el 2028 tenemos estudiantes provenientes de Tucumán y de Salta que están avanzando muy bien. Estamos convencidos de que tendremos más médicos formados en nuestra provincia para cubrir la demanda sanitaria”, concluyó.