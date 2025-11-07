Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
Extendieron el plazo para postular a jóvenes deportistas a las Becas “Eduardo Chañe”
Las Becas fueron creadas con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Podrán postularse deportistas de Salta Capital, de todas las disciplinas.Salta07/11/2025
Se extendió hasta el viernes 14 de noviembre la convocatoria para la postulación a las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur, correspondiente al período 2026.
Las Becas fueron creadas en el año 2015 por el Concejo Deliberante, con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Cabe señalar que podrán postularse deportistas de todas las disciplinas.
Los interesados en acceder al beneficio, dispuesto mediante Resolución Nº 307, podrán presentar la documentación requerida en Mesa de Entradas del CD, avenida República del Líbano Nº 990, de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 18.00.
De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 307, que crea las Becas “Eduardo Chañe”, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser salteños o, en su defecto, contar con una residencia mínima de cinco años en la ciudad de Salta anteriores a la fecha de elección, la que será acreditada mediante certificado de residencia y/o partida de nacimiento; desempeñarse en deportes amateurs; haber representado a la República Argentina, la provincia de Salta y/o la ciudad de Salta en competiciones internacionales, nacionales, provinciales o municipales; haber alcanzado un logro deportivo relevante; ser menor de edad al momento del otorgamiento de la beca; estar inscripto en el organismo o federación correspondiente a su disciplina; y presentar certificado de aptitud física. Además, se deberá adjuntar una nota por duplicado solicitando postularse a acceder al beneficio de la beca, dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Madile Darío; original y fotocopia de frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del deportista; y acreditar número de teléfono fijo y/o celular, así como correo electrónico.
El proceso de selección estará a cargo de un jurado que evaluará y calificará las distintas postulaciones de los jóvenes deportistas. Dicho jurado estará integrado por los ediles de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto a miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Salta.
Los beneficiarios de la beca recibirán emolumentos mensuales y consecutivos equivalentes a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.). Cabe señalar que las becas se devengarán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de su elección.
Unos 600 alumnos participaron de la muestra que concentra todos los trabajos realizados durante el año. Simulación de vuelos, robótica y la inclusión de Inteligencia Artificial, entre los trabajos destacados.
El ministro Martín de los Ríos se reunió con el embajador Süleyman Ömür Budak para explorar oportunidades de inversión, importación, exportación y cooperación tecnológica.
La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos
Desde la carrera de Medicina destacaron el compromiso de los nuevos profesionales con sus comunidades y la intención de fortalecer el sistema sanitario del interior.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.