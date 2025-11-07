Extendieron el plazo para postular a jóvenes deportistas a las Becas “Eduardo Chañe”

Se extendió hasta el viernes 14 de noviembre la convocatoria para la postulación a las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur, correspondiente al período 2026.

Las Becas fueron creadas en el año 2015 por el Concejo Deliberante, con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Cabe señalar que podrán postularse deportistas de todas las disciplinas.

Los interesados en acceder al beneficio, dispuesto mediante Resolución Nº 307, podrán presentar la documentación requerida en Mesa de Entradas del CD, avenida República del Líbano Nº 990, de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 18.00.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 307, que crea las Becas “Eduardo Chañe”, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser salteños o, en su defecto, contar con una residencia mínima de cinco años en la ciudad de Salta anteriores a la fecha de elección, la que será acreditada mediante certificado de residencia y/o partida de nacimiento; desempeñarse en deportes amateurs; haber representado a la República Argentina, la provincia de Salta y/o la ciudad de Salta en competiciones internacionales, nacionales, provinciales o municipales; haber alcanzado un logro deportivo relevante; ser menor de edad al momento del otorgamiento de la beca; estar inscripto en el organismo o federación correspondiente a su disciplina; y presentar certificado de aptitud física. Además, se deberá adjuntar una nota por duplicado solicitando postularse a acceder al beneficio de la beca, dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Madile Darío; original y fotocopia de frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del deportista; y acreditar número de teléfono fijo y/o celular, así como correo electrónico.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado que evaluará y calificará las distintas postulaciones de los jóvenes deportistas. Dicho jurado estará integrado por los ediles de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto a miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Salta.

Los beneficiarios de la beca recibirán emolumentos mensuales y consecutivos equivalentes a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.). Cabe señalar que las becas se devengarán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de su elección.