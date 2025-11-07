El Mercado en tu Barrio llega al barrio Roberto Romero

Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio», que se realizará el martes 11, en la cancha de barrio Roberto Romero, ubicada entre las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

La atención será de 11 a 17, ofreciendo una amplia variedad de productos de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir frutas, verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, productos panificados, artículos de limpieza, neumáticos, barras de cereales y mucho más.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la economía de las familias de la ciudad y apoyar el desarrollo de emprendedores y comerciantes locales.

