La Provincia refuerza lazos comerciales y productivos con Turquía
El ministro Martín de los Ríos se reunió con el embajador Süleyman Ömür Budak para explorar oportunidades de inversión, importación, exportación y cooperación tecnológica.Salta07/11/2025
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, con el propósito de fortalecer los vínculos productivos y comerciales entre la provincia y el país euroasiático.
Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre las posibilidades de cooperación en materia de importación, exportación e inversión, así como sobre el intercambio cultural, educativo, industrial y tecnológico.
El embajador Budak presentó las principales características económicas y productivas de Turquía, destacando su crecimiento sostenido, su infraestructura vial, aeroportuaria y ferroviaria de primer nivel, y las oportunidades de negocios que su país ofrece a las empresas salteñas.
“Poseemos la infraestructura necesaria para materializar vínculos sólidos y duraderos con Salta”, señaló el diplomático.
Por su parte, de los Ríos resaltó la complementariedad entre ambas economías, subrayando que Salta comparte con Turquía una ubicación geoestratégica y una gran diversidad productiva.
“Nuestra provincia reúne condiciones similares a las de Turquía: una localización estratégica y cadenas productivas diversas que abarcan minería, energías renovables, frutas tropicales, café, legumbres, vinos de altura, especias, tabaco, carnes, biocombustibles y azúcar orgánica, entre otras”, explicó el ministro.
Asimismo, destacó que Turquía es una de las economías más importantes del mundo, con más de 80 millones de habitantes y una afluencia anual de 60 millones de turistas, lo que genera un contexto muy favorable para el comercio y la inversión.
De los Ríos también valoró que Turquía tiene unión aduanera con la Unión Europea, lo que abre oportunidades para las empresas salteñas en nuevos mercados internacionales.
El funcionario agradeció la presencia del embajador en Salta y destacó que esta visita marca el inicio de una agenda de cooperación concreta, orientada al intercambio de conocimientos productivos y a la promoción conjunta de oportunidades en ferias, exposiciones y rondas de negocios.
“Estamos trabajando en una estrategia de vinculación geoestratégica con Brasil, Paraguay y Bolivia, integrándonos al Corredor Bioceánico para conectar nuestras producciones con los dos océanos y proyectarlas al mundo”, concluyó de los Ríos.
Unos 600 alumnos participaron de la muestra que concentra todos los trabajos realizados durante el año. Simulación de vuelos, robótica y la inclusión de Inteligencia Artificial, entre los trabajos destacados.
Las Becas fueron creadas con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Podrán postularse deportistas de Salta Capital, de todas las disciplinas.
La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos
Desde la carrera de Medicina destacaron el compromiso de los nuevos profesionales con sus comunidades y la intención de fortalecer el sistema sanitario del interior.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
