La Provincia refuerza lazos comerciales y productivos con Turquía

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, con el propósito de fortalecer los vínculos productivos y comerciales entre la provincia y el país euroasiático.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre las posibilidades de cooperación en materia de importación, exportación e inversión, así como sobre el intercambio cultural, educativo, industrial y tecnológico.

El embajador Budak presentó las principales características económicas y productivas de Turquía, destacando su crecimiento sostenido, su infraestructura vial, aeroportuaria y ferroviaria de primer nivel, y las oportunidades de negocios que su país ofrece a las empresas salteñas.

“Poseemos la infraestructura necesaria para materializar vínculos sólidos y duraderos con Salta”, señaló el diplomático.

Por su parte, de los Ríos resaltó la complementariedad entre ambas economías, subrayando que Salta comparte con Turquía una ubicación geoestratégica y una gran diversidad productiva.

“Nuestra provincia reúne condiciones similares a las de Turquía: una localización estratégica y cadenas productivas diversas que abarcan minería, energías renovables, frutas tropicales, café, legumbres, vinos de altura, especias, tabaco, carnes, biocombustibles y azúcar orgánica, entre otras”, explicó el ministro.

Asimismo, destacó que Turquía es una de las economías más importantes del mundo, con más de 80 millones de habitantes y una afluencia anual de 60 millones de turistas, lo que genera un contexto muy favorable para el comercio y la inversión.

De los Ríos también valoró que Turquía tiene unión aduanera con la Unión Europea, lo que abre oportunidades para las empresas salteñas en nuevos mercados internacionales.

El funcionario agradeció la presencia del embajador en Salta y destacó que esta visita marca el inicio de una agenda de cooperación concreta, orientada al intercambio de conocimientos productivos y a la promoción conjunta de oportunidades en ferias, exposiciones y rondas de negocios.

“Estamos trabajando en una estrategia de vinculación geoestratégica con Brasil, Paraguay y Bolivia, integrándonos al Corredor Bioceánico para conectar nuestras producciones con los dos océanos y proyectarlas al mundo”, concluyó de los Ríos.