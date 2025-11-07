“Más del 60% de nuestros egresados está en Salta”, respondió la UNSa a Biella

Por Aries, el profesor de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Enrique Heredia, salió al cruce de las declaraciones del diputado nacional electo Bernardo Biella, quien afirmó que “de 66 egresados, solo tres se quedaron en Salta”.

Heredia aseguró que los datos son incorrectos y detalló que, hasta la fecha, la carrera cuenta con 75 egresados, de los cuales más del 60% reside y trabaja en la provincia. “Tenemos 28 jóvenes en distintos grados de residencia en el Hospital San Bernardo y el Hospital Materno Infantil, además de otros en proceso de tramitación del título”, precisó.

El docente explicó que una parte de los graduados aún no puede ingresar al sistema de residencias debido a los tiempos administrativos de la universidad: “Entre que rinden la última materia y reciben el título puede pasar hasta un año, y sin el título no pueden rendir residencia ni hacer una concurrencia”.

Sobre los egresados que se desempeñan fuera de Salta, Heredia indicó que se trata de “casos aislados”: “Tenemos dos en Buenos Aires, uno en Comodoro Rivadavia y solo un egresado que se fue al exterior, a Alemania”.

“Es importante aclarar que nuestros egresados están mayoritariamente en Salta o en Jujuy, según su lugar de origen. No podemos obligar a un jujeño a quedarse en Salta”, añadió el profesor, subrayando el compromiso de la universidad con la formación médica regional.

