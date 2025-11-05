De 66 egresados de Medicina en la UNSa, solo tres se quedaron en Salta

El diputado nacional electo Bernardo Biella expresó su preocupación por la fuga de médicos formados en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

En Pasaron Cosas, Biella reveló que “de 66 egresados de la carrera de Medicina, solo tres se quedaron en la provincia”, mientras que el resto decidió buscar oportunidades laborales en otros distritos.

El legislador consideró que la situación refleja la necesidad de políticas de incentivo y arraigo profesional. En ese sentido, anunció su proyecto “Salud para el Interior”, que prevé sobresueldos y viviendas sanitarias para médicos que se radiquen en zonas alejadas.

“Queremos que los profesionales tengan motivos reales para quedarse; no alcanza solo con la vocación”, afirmó Biella.