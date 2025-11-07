La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.
Entre diarios, revistas y colecciones, Sarita mantiene viva la tradición del papel en Salta
En la esquina de Zuviría y España, frente a la Plaza 9 de Julio, Sarita inicia sus jornadas antes del amanecer. Con fe, trabajo y una sonrisa, sigue defendiendo el oficio de canillita en tiempos dominados por las pantallas.Salta07/11/2025Ivana Chañi
Cuando la ciudad aún duerme, Sarita ya está en su puesto, en la histórica esquina de Zuviría y España, frente a la Plaza 9 de Julio. Desde allí reparte diarios, revistas y colecciones a clientes de toda la vida, manteniendo viva una tradición que resiste a la era digital.
Su rutina empieza todos los días entre las 5:15 y las 5:30 de la mañana. “Todavía hay gente que compra diarios todos los días; depende de la tapa y del título”, contó en diálogo con Aries.
Sarita reparte ejemplares de El Tribuno, El Nuevo Diario y revistas como Noticias, además de semanarios como Cuarto Poder y La Propuesta. También ofrece colecciones y libros clásicos, desde la Ilíada hasta obras salteñas.
Con nostalgia recuerda que hace años llegaba a vender más de cien ejemplares diarios. “Hoy saco unos veinte, pero siempre se vende algo”, señaló con serenidad.
Más allá de los cambios en los hábitos de lectura, Sarita asegura que el secreto es mantener la fe y el compromiso: “Hay que dar gracias a Dios de tener trabajo y dignificarlo con el esfuerzo de cada día”.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos
Desde la carrera de Medicina destacaron el compromiso de los nuevos profesionales con sus comunidades y la intención de fortalecer el sistema sanitario del interior.
“Más del 60% de nuestros egresados está en Salta”, respondió la UNSa a Biella
Enrique Heredia, docente de Medicina, explicó que los estudiantes recién recibidos aún no figuran en residencias porque esperan la emisión del título. “No se puede decir que se van si todavía no tienen su diploma”, subrayó.
Más de 5000 alumnos participaron de un simulacro de sismo en el centro
El operativo, iniciado a las 9:30, evaluó tiempos y protocolos de emergencia.
El ENRESP llamó a audiencias públicas para revisar tarifas de luz y agua
El Ente Regulador de los Servicios Públicos convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán los días 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
