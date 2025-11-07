Entre diarios, revistas y colecciones, Sarita mantiene viva la tradición del papel en Salta

Cuando la ciudad aún duerme, Sarita ya está en su puesto, en la histórica esquina de Zuviría y España, frente a la Plaza 9 de Julio. Desde allí reparte diarios, revistas y colecciones a clientes de toda la vida, manteniendo viva una tradición que resiste a la era digital.

Su rutina empieza todos los días entre las 5:15 y las 5:30 de la mañana. “Todavía hay gente que compra diarios todos los días; depende de la tapa y del título”, contó en diálogo con Aries.

Sarita reparte ejemplares de El Tribuno, El Nuevo Diario y revistas como Noticias, además de semanarios como Cuarto Poder y La Propuesta. También ofrece colecciones y libros clásicos, desde la Ilíada hasta obras salteñas.

Con nostalgia recuerda que hace años llegaba a vender más de cien ejemplares diarios. “Hoy saco unos veinte, pero siempre se vende algo”, señaló con serenidad.

Más allá de los cambios en los hábitos de lectura, Sarita asegura que el secreto es mantener la fe y el compromiso: “Hay que dar gracias a Dios de tener trabajo y dignificarlo con el esfuerzo de cada día”.