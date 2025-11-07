La competencia matemática provincial tendrá su final en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes", con la participación de 150 estudiantes de 17 departamentos.
El ENRESP llamó a audiencias públicas para revisar tarifas de luz y agua
El Ente Regulador de los Servicios Públicos convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán los días 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.Salta07/11/2025Agustina Tolaba
La primera audiencia, fijada para el miércoles 4 de diciembre a las 8.30, abordará el impacto de las recientes reformas nacionales en el sistema eléctrico argentino, entre ellas el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Durante el encuentro se debatirán los efectos de la desregulación del mercado energético, la posibilidad de elegir proveedor, la autogeneración y exportación de energía, la reducción de subsidios y el incremento de la competencia privada en generación y comercialización.
También se tratarán temas vinculados a las políticas tarifarias y regímenes de subsidio para 2026, la actualización del plan de inversiones y contingencia estival, la adhesión a la nueva Ley Nacional 24.065, la eficiencia energética y la implementación de un Asistente Virtual Inteligente (A.V.I.) para mejorar la atención a los usuarios.
La segunda audiencia se realizará el jueves 5 de diciembre a las 8.30, y estará destinada a revisar las tarifas de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el período 2025-2027. Según la Resolución Nº 1875/25, se tratarán la actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión 2026, el plan de contingencia para el verano, y los subsidios aplicables al servicio sanitario.
Ambas audiencias se llevarán a cabo de manera virtual, con transmisión en vivo por streaming a través del sitio oficial www.ente.gob.ar.
Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14 horas a través de los correos [email protected] (energía) y [email protected] (agua y saneamiento).
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Medicina: Egresados de la UNSa ya hacen residencias en hospitales públicos
Desde la carrera de Medicina destacaron el compromiso de los nuevos profesionales con sus comunidades y la intención de fortalecer el sistema sanitario del interior.
“Más del 60% de nuestros egresados está en Salta”, respondió la UNSa a Biella
Enrique Heredia, docente de Medicina, explicó que los estudiantes recién recibidos aún no figuran en residencias porque esperan la emisión del título. “No se puede decir que se van si todavía no tienen su diploma”, subrayó.
Más de 5000 alumnos participaron de un simulacro de sismo en el centro
El operativo, iniciado a las 9:30, evaluó tiempos y protocolos de emergencia.
En Salta, los canillitas resisten pese a la fuerte caída en las ventas de diarios
Sarita, canillita del centro salteño, contó que hoy vende menos de la cuarta parte de los ejemplares que distribuía años atrás. La digitalización y el cambio de hábitos golpearon con fuerza al histórico oficio.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.