En Salta, los canillitas resisten pese a la fuerte caída en las ventas de diarios

En diálogo con Aries, Sarita, una reconocida canillita que trabaja en la esquina de Zuviría y España, frente a la Plaza 9 de Julio, contó que la venta de diarios en Salta se redujo drásticamente en los últimos años. “Antes sacábamos 70, 80 o 100 ejemplares por día; hoy apenas unos veinte”, relató.

Explicó que las ventas dependen mucho de las tapas y los títulos, y que los clientes más fieles son quienes mantienen viva la costumbre del papel. Actualmente, El Tribuno cuesta $1.800 y El Nuevo Diario, $800, precios que también inciden en la caída de la demanda.

A pesar de las dificultades, Sarita sigue firme en su puesto, convencida de que el trabajo dignifica: “Hay que dar gracias a Dios de tener trabajo”, expresó.