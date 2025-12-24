La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Gustavo Sáenz llamó a la unidad y la solidaridad en su mensaje de fin de año
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.Salta24/12/2025
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, compartió un mensaje por redes sociales con motivo de las fiestas de fin de año, en el que convocó a la reflexión, al reencuentro y a fortalecer los valores de la solidaridad y el diálogo.
“Estamos transitando un tiempo que nos invita a hacer una pausa, a reencontrarnos y a agradecer y mirar al otro con más solidaridad y esperanza”, expresó el mandatario. En ese sentido, llamó a pensar en lo vivido, en los logros alcanzados de manera conjunta y en los desafíos que aún quedan por delante.
¡Felices Fiestas, queridos salteños! ♥️ pic.twitter.com/qKVbziJK1h— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 24, 2025
Sáenz tuvo además un mensaje especial para quienes atraviesan situaciones difíciles. “Deseo de todo corazón que estos días sean de paz, felicidad, unión y alegría, sobre todo para aquellos que están pasando momentos difíciles”, señaló.
En el cierre de su mensaje, el gobernador convocó a continuar trabajando por una provincia más justa. “Sigamos trabajando por la Salta que queremos, esa Salta justa, equitativa y solidaria. Lo hagamos con respeto, lo hagamos con diálogo y con amor por sobre todas las cosas”, afirmó.
El mensaje concluyó con un saludo a la comunidad: “Felices fiestas”.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Fuerte demanda en Cofruthos por Navidad: precios hasta 80% más bajos
Juan Russo, presidente de Cofruthos, aseguró en Aries que los precios se mantuvieron estables en la previa de Navidad y explicó que comprar en el mercado puede costar hasta la mitad que en una verdulería de barrio.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.