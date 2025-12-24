Gustavo Sáenz llamó a la unidad y la solidaridad en su mensaje de fin de año



El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, compartió un mensaje por redes sociales con motivo de las fiestas de fin de año, en el que convocó a la reflexión, al reencuentro y a fortalecer los valores de la solidaridad y el diálogo.

“Estamos transitando un tiempo que nos invita a hacer una pausa, a reencontrarnos y a agradecer y mirar al otro con más solidaridad y esperanza”, expresó el mandatario. En ese sentido, llamó a pensar en lo vivido, en los logros alcanzados de manera conjunta y en los desafíos que aún quedan por delante.

Sáenz tuvo además un mensaje especial para quienes atraviesan situaciones difíciles. “Deseo de todo corazón que estos días sean de paz, felicidad, unión y alegría, sobre todo para aquellos que están pasando momentos difíciles”, señaló.

En el cierre de su mensaje, el gobernador convocó a continuar trabajando por una provincia más justa. “Sigamos trabajando por la Salta que queremos, esa Salta justa, equitativa y solidaria. Lo hagamos con respeto, lo hagamos con diálogo y con amor por sobre todas las cosas”, afirmó.

El mensaje concluyó con un saludo a la comunidad: “Felices fiestas”.