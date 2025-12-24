Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.Salta24/12/2025Ivana Chañi
En la previa de la Nochebuena, las panaderías salteñas registraron un aumento puntual en las ventas, impulsado principalmente por la alta demanda de pan de miga, que se consolidó como una de las principales alternativas para la cena de Navidad.
En diálogo con Aries, el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, explicó que este producto permite abaratar costos y rendir más en reuniones familiares. “Con un pan de miga de entre 4 y 5 kilos se puede llenar una mesa de sándwiches, mientras que un kilo de carne es solo un kilo”, señaló.
Según detalló, el precio del pan de miga ronda actualmente entre 12 y 15 mil pesos, dependiendo de la calidad, lo que lo convierte en una opción más accesible frente a otros alimentos tradicionales de las fiestas.
Romano indicó además que, a diferencia de años anteriores, cayó el consumo de pan dulce, budines y productos navideños clásicos, en parte por el crecimiento del emprendedurismo y porque muchas familias optan por elaborarlos en casa. “Las costumbres van cambiando; hoy el boom son los sándwiches”, afirmó.
No obstante, aclaró que el repunte es breve y se concentra solo en algunos días. “Es una pequeña mejora, pero no alcanza para revertir lo que fue un año muy difícil”, concluyó.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.