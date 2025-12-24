Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne

En la previa de la Nochebuena, las panaderías salteñas registraron un aumento puntual en las ventas, impulsado principalmente por la alta demanda de pan de miga, que se consolidó como una de las principales alternativas para la cena de Navidad.

En diálogo con Aries, el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, explicó que este producto permite abaratar costos y rendir más en reuniones familiares. “Con un pan de miga de entre 4 y 5 kilos se puede llenar una mesa de sándwiches, mientras que un kilo de carne es solo un kilo”, señaló.

Según detalló, el precio del pan de miga ronda actualmente entre 12 y 15 mil pesos, dependiendo de la calidad, lo que lo convierte en una opción más accesible frente a otros alimentos tradicionales de las fiestas.

Romano indicó además que, a diferencia de años anteriores, cayó el consumo de pan dulce, budines y productos navideños clásicos, en parte por el crecimiento del emprendedurismo y porque muchas familias optan por elaborarlos en casa. “Las costumbres van cambiando; hoy el boom son los sándwiches”, afirmó.

No obstante, aclaró que el repunte es breve y se concentra solo en algunos días. “Es una pequeña mejora, pero no alcanza para revertir lo que fue un año muy difícil”, concluyó.