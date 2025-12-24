Estaciones de servicio: Horarios para Navidad y Año Nuevo

Las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma funcionarán con horarios especiales en todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no atenderán al público general durante la noche y la madrugada en las jornadas clave de fin de año. La medida se aplicará de manera generalizada en todo el territorio nacional.

Horarios de las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo

Según detalló CECHA, las estaciones de combustible cerrarán al público en los siguientes períodos:

Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.

Durante ese lapso, no habrá despacho de combustible para automovilistas particulares ni atención habitual en playas y tiendas.

Recomendaciones para los conductores

Ante este esquema especial, desde CECHA recomendaron a los usuarios organizarse con anticipación para evitar contratiempos durante los festejos. En particular, sugieren:

Cargar combustible antes de las 22:00 del 24 y del 31 de diciembre.

Verificar el nivel de nafta o gasoil antes de iniciar viajes largos.

Tener en cuenta que no habrá atención regular durante la madrugada.

Planificar con tiempo permitirá asegurar la movilidad durante las celebraciones y evitar inconvenientes en momentos en los que la mayoría de las estaciones permanecerán cerradas.

Con información de TN