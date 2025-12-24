El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.
Estaciones de servicio: Horarios para Navidad y Año Nuevo
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.Argentina24/12/2025
Las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma funcionarán con horarios especiales en todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no atenderán al público general durante la noche y la madrugada en las jornadas clave de fin de año. La medida se aplicará de manera generalizada en todo el territorio nacional.
Horarios de las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo
Según detalló CECHA, las estaciones de combustible cerrarán al público en los siguientes períodos:
- Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.
- Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.
Durante ese lapso, no habrá despacho de combustible para automovilistas particulares ni atención habitual en playas y tiendas.
Recomendaciones para los conductores
Ante este esquema especial, desde CECHA recomendaron a los usuarios organizarse con anticipación para evitar contratiempos durante los festejos. En particular, sugieren:
Cargar combustible antes de las 22:00 del 24 y del 31 de diciembre.
Verificar el nivel de nafta o gasoil antes de iniciar viajes largos.
Tener en cuenta que no habrá atención regular durante la madrugada.
Planificar con tiempo permitirá asegurar la movilidad durante las celebraciones y evitar inconvenientes en momentos en los que la mayoría de las estaciones permanecerán cerradas.
Con información de TN
La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales, transferencias clave y mayores erogaciones previsionales. Se oficializó en un suplemento del Boletín Oficial.
La ANSES formalizó un incremento del 2,47% para las jubilaciones y pensiones que entrará en vigencia en enero de 2026.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del SenadoArgentina23/12/2025
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.
El exnúmero 2 del organismo presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el extitular de la agencia era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.