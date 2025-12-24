Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia

A horas de la Nochebuena, el microcentro de la ciudad de Salta muestra un fuerte movimiento comercial, con un claro protagonismo de los locales gastronómicos. Así lo reflejó el móvil de Aries, que recorrió la zona de Ituzaingó y avenida San Martín, uno de los sectores más concurridos por estas horas.

Según se informó, las panaderías y fiambrerías concentran largas filas, con más de 60 o 70 personas esperando para ingresar, ocupando incluso toda la vereda y obligando a peatones a circular por la calle, en un contexto de tránsito intenso y circulación de colectivos.

En contraste, los locales de pirotecnia muestran un movimiento mucho más moderado. Francisco, encargado de un comercio ubicado sobre Ituzaingó al 400, explicó que si bien las ventas están “movidas”, no hay la misma afluencia que en los rubros alimenticios.

En diálogo con Aries, Francisco de Angelita, señaló que la demanda se orienta mayoritariamente a pirotecnia luminosa y sin sonido, como candelas, tortas de luces, perlas luminosas y volcancitos decorativos. “La gente busca luces, no estruendo. Hay un cambio cultural”, afirmó.

El vendedor detalló que los precios arrancan desde $5.000 en bolsones básicos, con opciones intermedias y tortas de luces que pueden superar ampliamente ese valor, aunque aclaró que este año no se registran grandes ventas de los productos más caros, ya que el consumo es más medido.

Durante el recorrido también se observó que jugueterías y locales no vinculados a la comida presentan escasa circulación, reforzando la idea de que, en esta Navidad, el gasto se concentra casi exclusivamente en lo esencial para la mesa familiar.