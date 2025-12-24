Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año

Más allá del movimiento puntual por las fiestas, el sector panadero atraviesa una situación crítica. Así lo advirtió Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, quien estimó que la caída del consumo oscila entre el 25 y el 30% en comparación con años anteriores.

En diálogo con Aries, Romano fue contundente al señalar que el problema de fondo es la falta de dinero en el bolsillo de la gente. “Uno puede vender un poco más uno o dos días, pero eso no revierte la caída del consumo. La gente no llega”, sostuvo.

El dirigente explicó que hoy los hogares priorizan el pago de servicios, impuestos y alquileres, y recién después evalúan qué comprar. A esto se suma el impacto del calor, que reduce el consumo de productos tradicionales como pan, facturas y desayunos calientes.

Romano también alertó por el cierre de pequeñas y medianas empresas en todo el país y la pérdida de puestos de trabajo, una situación que repercute directamente en el consumo básico. “Si empresas grandes suspenden o despiden, imaginemos lo que pasa con una panadería chica de 5 o 10 empleados”, advirtió.

Finalmente, señaló que el 2025 fue “un año muy malo” para el sector y cuestionó la falta de alivio impositivo para las pymes. “Mientras no haya más plata en el bolsillo de la gente, esto no va a mejorar”, concluyó.