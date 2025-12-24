Soledad Cero: invitan a brindar compañía a personas mayores durante las fiestas

Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.Salta24/12/2025
Durante las fiestas de fin de año, muchas personas mayores enfrentan la soledad y la incertidumbre, incluso cuando se encuentran en hospitales. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó la importancia de la presencia y el acompañamiento en estas fechas, en el marco de la campaña “Soledad Cero”, que busca amortiguar los casos más difíciles de aislamiento.
“No es que solo tenés que llevar cosas materiales, es la presencia misma, el tiempo es el mejor regalo. Tener con quién hablar, contar o escuchar, eso es un montón”, destacó.
O’Brien subrayó que esta iniciativa busca generar vínculos de solidaridad y cuidado hacia quienes más lo necesitan: “Este año nosotros el lema que estamos utilizando con el Grupo Vos Amás es: “Más corazones solidarios para menos corazones solitarios”. Realmente nos daría un empujón hacia un lugar mejor”.
El Director General también reflexionó sobre la vejez y la importancia de la comunidad durante las fiestas. Señaló que, ante la soledad de muchas personas mayores, la sociedad debe recuperar la cercanía y los lazos de apoyo: “Cuando la familia no está, la comunidad tiene que estar presente. Incluirlos, acompañarlos, es un acto de amor y humanidad”, aseguró.
“Hoy nos encontramos con personas que llegan a edades avanzadas en soledad, sin redes familiares que las acompañen. Esto se relaciona con cambios sociales profundos, como el individualismo y el debilitamiento de los vínculos comunitarios”, señaló.
En ese contexto, remarcó la importancia de fortalecer el tejido social y promover la participación de la comunidad como espacio de contención, y como ejemplo, O’Brien mencionó la situación de personas mayores que viven solas desde hace años en un mismo barrio. “Conocemos a esas personas, sabemos quiénes son y cuál es su historia. Incluirlas, invitarlas a compartir una cena o simplemente acompañarlas es una acción concreta que puede evitar situaciones de desamparo”, explicó.
