Paredes y Quintero calientan el Superclásico: el partido "más importante" en Boca y "dar un golpe" en River

En la previa al trascendental Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura, Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero brindaron juntos una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional. El capitán y figura de Boca y el emblema y talento de River hablaron a poco más de 48 horas del partido.

Leandro Paredes:

"Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar partidos importantes. Lo que conlleva un superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino, seguramente es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo".

Juan Fernando Quintero:

"Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta".

Paredes:

"Nosotros pensamos solamente en nosotros, en preparar el partido de la mejor manera para el día domingo quedarnos con esos tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos y no soy quién para hablar del otro club".

Quintero:

"Deja claro (la renovación de contrato de Gallardo) el club que el apoyo al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, de alguna forma todavía seguimos vivos en la Liga. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con la energía, redobla la apuesta. En los momentos duros se ve el apoyo real. Qué mejor momento para jugar este juego con el respaldo, no solo al entrenador, y nosotros también confiados de que si él tiene energía nosotros tenemos que tener el doble. Va a ser un clásico aparte, creo que enfrentamos un gran rival y es momento para nosotros de demostrar realmente lo que es el respaldo y lo que queremos".

Paredes:

"Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, con esta edad, tratar de hacerlo al 100%. Es un sueño para mí poder jugar este tipo de partidos en nuestra cancha, con nuestra gente, así que lo disfrutaré muchísimo".

Quintero:

"Personalmente lo veo como una motivación. La vida siempre te lleva a estos límites, sobre todo el fútbol. Nosotros estamos pasando un momento que, como ha sido bueno en muchas ocasiones, ahorita no es el mejor, pero tenemos un panorama claro. Tenemos que enfrentar a un gran rival, un clásico que todo el mundo va a ver. Es nuestro momento. De alguna u otra forma, la gallardía, la jerarquía y la decisión de los seres humanos se nota en los momentos grandes y creo que es un momento importante para nosotros".

Paredes

"Es un partido, no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que lleva poder ganar. Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos, así que poder hacerlo el domingo y frente a un rival como River sería algo grandioso".

Quintero:

(Tras sugerir que le habían soltado la mano al técnico, le preguntan si creía que se estaban jugando la piel por él en los últimos partidos)

"Yo creo que eso es percepción de cada quien. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad. Creo de alguna u otra forma, la historia de River, en un gran porcentaje, la ha hecho Marcelo. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad, es un placer. Creo que llevamos el escudo con mucho orgullo, pero también son cosas del fútbol. Por ahí no cuentas con suerte cuando necesitas que entre la pelota, pero no tiene nada que ver esa situación con lo que pasa con el entrenador".

Paredes:

"(El Superclásico) Es uno de los más importantes del mundo, junto a Real Madrid - Barcelona. Poder ser parte de un partido tan importante como es este, con lo importante que es para los dos equipos el poder ganar el domingo, va a ser importante para todos y seguramente lo va a ver todo el mundo. Así que a tratar de disfrutarlo, de hacer lo mejor posible para que ese resultado quede en casa".

Quintero:

"(Sobre las veces que le toca salir reemplazado) Es personal. Hay veces que se siente que uno puede dar más, obviamente respeta las decisiones del entrenador. Es la mentalidad mía. Todos queremos jugar los 90 minutos, todos queremos ayudar al equipo, a veces sale y a veces no sale. Es como vivo. Así vivo el fútbol. No es nada personal, estamos atravesando un momento duro y por ahí se siente un poco mal uno, pero no tiene nada que ver en lo personal con las decisiones del entrenador".

Paredes:

"La importancia, la responsabilidad cambió muchísimo respecto a lo que fueron esos dos partidos (los dos superclásicos que ya jugó). Estoy ocupando otro rol en el equipo, siendo mucho más importante, mucho más centro del equipo. Lo voy a disfrutar al máximo, sé lo que conlleva todo esto, sé la responsabilidad que tiene, pero lo disfruto. Es un partido, no uno más, pero lo disfrutaré como uno más".

Quintero:

"Para el mundo, es un partido muy importante. Se habla de los clásicos y este es de los de gran envergadura. Todo el mundo pregunta, todo el mundo lo vive, todo el mundo quiere verlo. Para nosotros es un placer poder estar jugándolo contra un gran rival, grandes jugadores, y creo que esos momentos siempre van a quedar marcados. Así es como los vivimos".

Paredes:

"Me ha tocado llegar a los clubes y lo primero que me preguntaban era lo que significaba un Boca-River, un River-Boca, y eso te hace pensar lo importante que es un partido así".

Quintero:

"El fútbol es colectivo. Más allá de eso, cada quien tiene que prepararse mejor. Seguramente me faltan muchas situaciones que pasan en el juego. Cuando no se dan los resultados, se sacan muchas conclusiones y se tienen dudas de muchos jugadores, pero hay que dejar esto atrás. Tenemos la gran oportunidad de jugar un clásico. Al que tenga dudas, que esté tranquilo, que River va a salir hacer lo que tiene que hacer. Obviamente sabemos la situación, que no es fácil, pero es un gran reto, un gran partido, y los hombres tendrán que salir acá más allá de las situaciones de juego".

Paredes:

"En toda mi carrera me ha tocado ser parte de grandes equipos, de grandes grupos. Sé que para ganar se necesitan hombres, se necesita un buen grupo. Creo que cuando llegué intenté hacer eso: armar un buen grupo, de buena gente, de gente humilde que quiere lograr cosas importantes. Creo que vamos por buen camino. Hemos mejorado muchísimo a nivel colectivo, a nivel individual, y eso nos va a llevar a lograr todos los objetivos que tenemos".

