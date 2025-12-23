El camino del "albo" en Primera Nacional 2026

Algunos de los choques más esperados de Gimnasia y Tiro en la primera rueda

Fecha 1: Gimnasia y Tiro vs. Colegiales

Fecha 2: Patronato vs. Gimnasia y Tiro

Fecha 3: Gimnasia y Tiro vs. Almagro

Fecha 6: Nueva Chicago vs. Gimnasia y Tiro

Fecha 8 (Interzonal): Gimnasia y Tiro vs. Central Norte



El certamen, que reunirá a 36 equipos divididos en dos zonas, mantendrá la pelea por dos ascensos a la Liga Profesional: el campeón de cada zona disputará un desempate por el primer cupo, mientras que los lugares del 2° al 8° irán al reducido por el segundo boleto. A su vez, los dos últimos de cada grupo sufrirán el descenso a categorías regionales o metropolitana según su afiliación.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concretó este lunes el sorteo del fixture y las zonas de la Primera Nacional 2026, confirmando el calendario que pondrá en marcha una temporada cargada de expectativas, pasión y maratones de viaje para los clubes del ascenso argentino. El torneo está programado para comenzar el 7 de febrero de 2026, con un formato que mantiene dos zonas de 18 equipos, partidos de ida y vuelta más fechas interzonales, y un sistema de ascensos y descensos que promete un ritmo competitivo de alto voltaje.