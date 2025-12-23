El lateral de 26 años, quien quedará libre de Racing a fin de año, seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos y no será refuerzo del Millonario.
El camino del "albo" en Primera Nacional 2026
Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descensoDeportes23/12/2025
Algunos de los choques más esperados de Gimnasia y Tiro en la primera rueda
Fecha 1: Gimnasia y Tiro vs. Colegiales
Fecha 2: Patronato vs. Gimnasia y Tiro
Fecha 3: Gimnasia y Tiro vs. Almagro
Fecha 6: Nueva Chicago vs. Gimnasia y Tiro
Fecha 8 (Interzonal): Gimnasia y Tiro vs. Central Norte
El certamen, que reunirá a 36 equipos divididos en dos zonas, mantendrá la pelea por dos ascensos a la Liga Profesional: el campeón de cada zona disputará un desempate por el primer cupo, mientras que los lugares del 2° al 8° irán al reducido por el segundo boleto. A su vez, los dos últimos de cada grupo sufrirán el descenso a categorías regionales o metropolitana según su afiliación.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concretó este lunes el sorteo del fixture y las zonas de la Primera Nacional 2026, confirmando el calendario que pondrá en marcha una temporada cargada de expectativas, pasión y maratones de viaje para los clubes del ascenso argentino. El torneo está programado para comenzar el 7 de febrero de 2026, con un formato que mantiene dos zonas de 18 equipos, partidos de ida y vuelta más fechas interzonales, y un sistema de ascensos y descensos que promete un ritmo competitivo de alto voltaje.
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.
Ángel Di María se llevó el Olimpia de Plata al mejor futbolista tras su exitoso regreso a Rosario Central, superando en la terna a Paredes y Lautaro Martínez.
En una tensa Asamblea Extraordinaria, el ex Secretario General Sergio Costantino fue designado como presidente de San Lorenzo de manera transitoria.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.