Con Messi, Dibu Martínez y varias sorpresas, FIFA anunció los nominados para el premio The Best 2025

La FIFA publicó el listado de nominados para la gala de los premios The Best 2025, galardones que anualmente reconocen la excelencia en el fútbol masculino y femenino. Estos premios buscan coronar a los futbolistas, entrenadores y arqueros más sobresalientes de la última temporada.

La nómina difundida por la entidad que rige el fútbol a nivel mundial tiene presencia de la Selección argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue nominado a la categoría de mejor arquero, mientras que Lionel Messi aparece en la lista de candidatos al Once Ideal en el segmento de delanteros.

En el mismo apartado en el que figura el Diez también aparecen otros campeones del mundo con la Selección argentina, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Todos competirán por un puesto dentro de la formación ideal de la última temporada.

Los nombres de los flamantes ganadores de la temporada 2024-2025 se darán a conocer en la esperada gala de los The Best FIFA Football Awards. La FIFA anunciará la fecha y lugar exacto de la ceremonia próximamente, aunque tradicionalmente se realiza a principios del año siguiente en una ciudad europea.

Los nominados y las claves en cada categoría de los The Best

La lista de nominados trae consigo grandes nombres y algunas revelaciones, con un marcado predominio de estrellas de la Premier League inglesa, La Liga española y la Ligue 1 francesa: