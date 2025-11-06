Con Messi, Dibu Martínez y varias sorpresas, FIFA anunció los nominados para el premio The Best 2025

Triunfo argentinoDeportes06/11/2025
El conjunto de Diego Placente venció al equipo africano con un gol de Facundo Jainikoski, futbolista de Argentinos Juniors.
El Diez competirá en una particular categoría que tiene varios integrantes de la Albiceleste, mientras que el arquero buscará quedarse con el trofeo por tercera vez.Deportes06/11/2025
La FIFA publicó el listado de nominados para la gala de los premios The Best 2025, galardones que anualmente reconocen la excelencia en el fútbol masculino y femenino. Estos premios buscan coronar a los futbolistas, entrenadores y arqueros más sobresalientes de la última temporada.
La nómina difundida por la entidad que rige el fútbol a nivel mundial tiene presencia de la Selección argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue nominado a la categoría de mejor arquero, mientras que Lionel Messi aparece en la lista de candidatos al Once Ideal en el segmento de delanteros.
En el mismo apartado en el que figura el Diez también aparecen otros campeones del mundo con la Selección argentina, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Todos competirán por un puesto dentro de la formación ideal de la última temporada.
Los nombres de los flamantes ganadores de la temporada 2024-2025 se darán a conocer en la esperada gala de los The Best FIFA Football Awards. La FIFA anunciará la fecha y lugar exacto de la ceremonia próximamente, aunque tradicionalmente se realiza a principios del año siguiente en una ciudad europea.
Los nominados y las claves en cada categoría de los The Best
La lista de nominados trae consigo grandes nombres y algunas revelaciones, con un marcado predominio de estrellas de la Premier League inglesa, La Liga española y la Ligue 1 francesa:
Con otra gran actuación el equipo salteño volvió a festejar en la noche de La Liga Argentina, esta vez fue en la ciudad de Gálvez frente a Santa Paula, por 96-91. Cinco de los ocho jugadores de Salta terminaron con doble dígito, el goleador fue Tomás Botta, con 20.
El juez, que viene de impartir justicia en Córdoba entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, dirigirá su tercer clásico de forma consecutiva.
El "Muñeco" fue categórico al asegurar: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo", y añadió que quien piensa eso "no entiende nada".
En conferencia de prensa junto al DT, Di Carlo desestimó la idea de que Gallardo "tiene la llave del club", enfatizando que "solo los socios de River" la poseen, y afirmó que los procesos deben sostenerse en la adversidad.
Lionel Messi fue la estrella del America Business Forum en Miami, donde brindó una emotiva y sincera exposición. El capitán de la Selección Argentina recibió la llave de la ciudad y dejó una frase contundente sobre su futuro.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.