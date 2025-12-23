¡Napoli Campeón! David Neres brilló y le dio la Supercopa al equipo de Conte

Napoli aplastó a Bologna en la gran final de la Supercopa de Italia. ¿Por el resultado? No, por el fútbol. Se impuso por 2-0 en un partido en el que el resultado quedó algo corto y en el que dominó cada detalle durante los 90' para ser el nuevo campeón del certamen.

El equipo de Conte encontró la clave del partido en un brillante David Neres, la figura del partido. El brasileño abrió el encuentro a los 39' con un zurdazo a distancia que fue directo al ángulo del arco defendido por Ravaglia. Y en el comienzo del complemento, a los 57', amplió diferencias.

El delantero ya había avisado varias veces, siendo impredecible para la última línea del Rossoblú. Se ubicó a la derecha, pero fue constantemente hacia el medio haciendo que los defensores perdieran su referencia. Y de hecho, así llegaron todas las claras del Napoli en la primera mitad.

Hasta que a los 39', Politano le jugó rápido el lateral y de derecha hacia el centro, vino el gol. Encaró hacia el medio, apuntó y sacó el remate de lejos. Con algo de complicidad del arquero, la pelota fue directamente hacia la red.

El entretiempo se fue con ese ventaja mínima de los napolitanos y en el complemento Bologna tendría la única chance del partido, que podría haber torcido la historia. Ferguson cabeceó casi en el área chica un centro cuando el equipo de Italiano caía por 1-0 y su remate fue directo a las manos del arquero Milinkovic-Savic.

El mazazo para el Rossoblú sería total, porque en la jugada siguiente volvería a aparecer Neres, esta vez con una gran lectura de juego. Fue a presionar arriba un pase del arquero al colombiano Lucumí y lo comió de atrás en la salida, para definir perfecto ante la salida de Gravaglia.

Napoli siguió atacando y el propio Neres estuvo muy cerca del tercero en un ataque en el que quedaron Rasmus Højlund y él con un defensor de Bologna. El danés la jugó al medio algo fuerte y el brasileño no llegó a conectar. Luego Conte decidió sacarlo a los 78' para que se llevara la ovación del público presente en Riad mientras le dejaba su lugar a Mazzocchi.

Napoli se impuso sin objeción en Arabia y cierra el 2025 siendo nuevamente campeón tras haber levantado la Serie A 2024/25 a mitad de año.

