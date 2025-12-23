El Como goleó 3-0 al Lecce como visitante con una actuación destacada del argentino Nico Paz, quien abrió el marcador y alcanzó su sexto gol en la temporada.
¡Napoli Campeón! David Neres brilló y le dio la Supercopa al equipo de Conte
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.Deportes23/12/2025
Napoli aplastó a Bologna en la gran final de la Supercopa de Italia. ¿Por el resultado? No, por el fútbol. Se impuso por 2-0 en un partido en el que el resultado quedó algo corto y en el que dominó cada detalle durante los 90' para ser el nuevo campeón del certamen.
El equipo de Conte encontró la clave del partido en un brillante David Neres, la figura del partido. El brasileño abrió el encuentro a los 39' con un zurdazo a distancia que fue directo al ángulo del arco defendido por Ravaglia. Y en el comienzo del complemento, a los 57', amplió diferencias.
El delantero ya había avisado varias veces, siendo impredecible para la última línea del Rossoblú. Se ubicó a la derecha, pero fue constantemente hacia el medio haciendo que los defensores perdieran su referencia. Y de hecho, así llegaron todas las claras del Napoli en la primera mitad.
Hasta que a los 39', Politano le jugó rápido el lateral y de derecha hacia el centro, vino el gol. Encaró hacia el medio, apuntó y sacó el remate de lejos. Con algo de complicidad del arquero, la pelota fue directamente hacia la red.
El entretiempo se fue con ese ventaja mínima de los napolitanos y en el complemento Bologna tendría la única chance del partido, que podría haber torcido la historia. Ferguson cabeceó casi en el área chica un centro cuando el equipo de Italiano caía por 1-0 y su remate fue directo a las manos del arquero Milinkovic-Savic.
El mazazo para el Rossoblú sería total, porque en la jugada siguiente volvería a aparecer Neres, esta vez con una gran lectura de juego. Fue a presionar arriba un pase del arquero al colombiano Lucumí y lo comió de atrás en la salida, para definir perfecto ante la salida de Gravaglia.
Napoli siguió atacando y el propio Neres estuvo muy cerca del tercero en un ataque en el que quedaron Rasmus Højlund y él con un defensor de Bologna. El danés la jugó al medio algo fuerte y el brasileño no llegó a conectar. Luego Conte decidió sacarlo a los 78' para que se llevara la ovación del público presente en Riad mientras le dejaba su lugar a Mazzocchi.
Napoli se impuso sin objeción en Arabia y cierra el 2025 siendo nuevamente campeón tras haber levantado la Serie A 2024/25 a mitad de año.
Con información de ESPN
El Manchester City derrotó 2-1 al Nottingham Forest en la fecha 18 de la Premier League y escaló a la cima de la tabla con 40 puntos.
Aunque las vitrinas no sumaron trofeos este año, el Estadio Monumental fue testigo de un fenómeno que hoy asombra al fútbol internacional.
El Mundial 2026 ya empieza a influir en el calendario del fútbol sudamericano, incluso en los países que no estarán en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación.
La Premier League cambia la tradición y no tiene Boxing Day: por qué se jugará un solo partido este viernes 26 de diciembre.En el único encuentro habrá presencia argentina, ya que Lisandro Martínez estará con el Manchester United.
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando MaradonaDeportes26/12/2025
El Xeneize fue invitado a disputar un encuentro durante 2026 dado el amor que ambos clubes comparten por el astro y para dar comienzo a las obras de ampliación que se llevarán a cabo en el recinto. El gran inconveniente es encontrar una fecha dentro de un apretado calendario con Mundial incluido.
