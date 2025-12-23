El Mundial 2026 ya empieza a influir en el calendario del fútbol sudamericano, incluso en los países que no estarán en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación.
Conocé la ruta cuerva en la Primera Nacional 2026
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otrosDeportes23/12/2025
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros.
Entre los duelos más llamativos para los hinchas de Salta en la primera rueda se destacan:
San Miguel vs. Central Norte (Fecha 1)
Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta)
Central Norte vs. Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown vs. Central Norte
El equipo alternará viajes largos con compromisos ante rivales históricos, en un calendario donde cada punto valdrá como oro si el objetivo es pelear por el ascenso
El torneo arrancará el 7 de febrero de 2026, con un formato de todos contra todos dentro de cada zona y una fecha de cruces interzonales que se disputarán a lo largo de la temporada. Los dos primeros de cada grupo definirán el primer ascenso de forma directa, mientras que del 2° al 8° lugar entrarán en un reducido apasionante para pelear el segundo boleto a la máxima categoría.
El Xeneize fue invitado a disputar un encuentro durante 2026 dado el amor que ambos clubes comparten por el astro y para dar comienzo a las obras de ampliación que se llevarán a cabo en el recinto. El gran inconveniente es encontrar una fecha dentro de un apretado calendario con Mundial incluido.
