Conocé la ruta cuerva en la Primera Nacional 2026

El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros

Deportes23/12/2025

El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros. 

Entre los duelos más llamativos para los hinchas de Salta en la primera rueda se destacan:

San Miguel vs. Central Norte (Fecha 1)
Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta) 
Central Norte vs. Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown vs. Central Norte


El equipo alternará viajes largos con compromisos ante rivales históricos, en un calendario donde cada punto valdrá como oro si el objetivo es pelear por el ascenso

El torneo arrancará el 7 de febrero de 2026, con un formato de todos contra todos dentro de cada zona y una fecha de cruces interzonales que se disputarán a lo largo de la temporada. Los dos primeros de cada grupo definirán el primer ascenso de forma directa, mientras que del 2° al 8° lugar entrarán en un reducido apasionante para pelear el segundo boleto a la máxima categoría.

