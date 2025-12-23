El lateral de 26 años, quien quedará libre de Racing a fin de año, seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos y no será refuerzo del Millonario.
San Lorenzo: Sergio Costantino fue elegido presidente de transición
En una tensa Asamblea Extraordinaria, el ex Secretario General Sergio Costantino fue designado como presidente de San Lorenzo de manera transitoria.Deportes23/12/2025
Sergio Costantino, reconocido dentro de San Lorenzo al formar parte de la Comisión Directiva de Matías Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado este lunes como presidente del club de manera transitoria hasta el 30 de mayo del 2026.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el ex Secretario General durante la gestión de Horacio Arreceygor, ocupará el cargo hasta dicha fecha, jornada en la que se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias para definir quién será el mandatario hasta 2027, año en el que finaliza el gobierno de Marcelo Moretti.
El propio Lammens sorprendió a todos al postularse para ocupar el puesto y parecía ser el favorito a conducir al “Ciclón”, pero finalmente fue el propio Costantino quien con cuatro votos de diferencia (35 a 31) logró imponerse y conseguir el triunfo.
El nuevo presidente, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, ya cuenta con reconocimiento dentro del club. Además, se postuló como candidato en 2023 por el oficialismo y, tras finalizar tercero, consiguió permanecer como vocal de la minoría de la Comisión Directiva. El no renunciar a su cargo en el conclave donde se determinó la acefalía le permitió postularse en la Asamblea de este lunes y conseguir el triunfo.
Por otro lado, el voto de 79 sobre 90 asambleístas -hubo 11 abstenciones- oficializó que el 30 de mayo del año próximo tendrán lugar las elecciones anticipadas, instancia que contará con la participación de los socios para definir el nuevo gobierno hasta diciembre del 2027.
"Habiendo 79 asambleístas presentes, hubo 11 abstenciones. El resultado arrojó dos votos para el socio César Francis, 31 votos para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado, acto seguido por el total de la asamblea, hemos decidido que la Comisión Directiva transitoria que va a conducir al club desde este momento hasta el llamado a elecciones del 30 de mayo del 2026 es la lista encabezada por Sergio Costantino", detalló Daniel Matos, presidente de la Asamblea.
Por último, se espera que este martes la CD tenga una reunión en la que se darán a conocer los roles que ocuparán los 20 miembros que comandarán a la institución de Boedo hasta el 30 de mayo del 2026.
Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.
Ángel Di María se llevó el Olimpia de Plata al mejor futbolista tras su exitoso regreso a Rosario Central, superando en la terna a Paredes y Lautaro Martínez.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.