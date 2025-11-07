Franco Colapinto sería titular de Alpine en 2026 y el anuncio llegaría en el GP de San Pablo

La Fórmula 1 tuvo este jueves, en el circuito de Interlagos, su jornada dedicada a los medios antes de la actividad del Gran Premio de San Pablo. En torno a las oficinas y el garaje del equipo Alpine, la expectativa era evidente: se palpitaba la crónica de un “anuncio anunciado”, que Franco Colapinto no quiso reconocer cuando anfrontó la curiosidad de los periodistas.

¿Podía haber una pregunta diferente a la primera que le lanzaron en cuanto se sometió, en la terracita ajardinada y abierta de la calle del paddock, al escrutinio de la prensa escrita?

–¿Permanecerás en este equipo el año próximo?

Costó entender la respuesta, enmascarada por el rugido de un motor Ferrari proveniente de los boxes de Haas.

–No lo sé. Voy carrera a carrera y este fin de semana...

No podía adelantar lo que ya no es un secreto, que en varias versiones corría por la calle del paddock este jueves en el Autódromo José Carlos Pace: “Se anuncia mañana, viernes, antes del primer entrenamiento”, “se anuncia el sábado”, “el domingo”.

Por la tarde, la información fue más precisa y lógica: “Mañana, antes de que empiece la actividad”.

Flavio Briatore no estaba en San Pablo, ni estará. Por lo tanto, la foto de rigor y el comunicado ya han sido realizados. Y quien lo ha revisado seguramente es Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, que en la red social X, con una indirecta muy directa, mostró también este jueves la imagen de una lapicera (“caneta” en portugués) y dijo “llegará mañana”.

Como siempre que hay alguien que está atento a toda señal mágica que permita jugar a la quiniela o a la lotería, al enviado por LA NACION le hicieron notar que mañana será 7/11/25. La suma da 43, el número de Colapinto. ¿Alpine habrá hecho su apuesta? Por cierto, hacia la noche publicó un tuit en ese sentido, muy elocuente: la fecha de este viernes con la frase “¿ya hiciste esta cuenta?“. No aclara cuál es la operación matemática que se debe hacer, pero la primera que viene a la mente es la adición, claro.

“¿Ya hiciste esta cuenta?"



En el paddock, una nerviosa corte de periodistas argentinos se aglomeraba frente al hospitality del equipo francés antes de que Franco pasara a hablar del fin de semana, que tendrá un único entrenamiento, dos pruebas de clasificación (una para la carrera sprint y otra para la principal) y la carrera del domingo. En 2024 la situación era diferente, por la triste noticia del fallecimiento de Leónidas, abuelo de Franco. Se esperaba en aquel momento su palabra tras el golpe emocional. Esta vez, en contraste, se aguardaba una noticia positiva, la del argentino como piloto titular de la que debería ser, por fin, una fructífera y emocionante trayectoria en la Fórmula 1.

Hasta la luz que se colaba por la cúpula de textura sintética que protege al paddock era diferente. Más clara.

La ansiedad de los periodistas podía ser comparada, quizás, con la de Franco cuando se acercaba el momento del “sí” definitivo de Alpine, después de que por fin se alinearan los planetas: sus resultados deportivos (el cumplimiento de la misión que le había encomendado Briatore), el interés monetario de la escuadra y el de comunicación de sus patrocinadores.

Cuando en septiembre pasado Alpine anunció el nuevo contrato con Pierre Gasly hasta 2028, la escena era sencilla, clara y también expresiva, como suele ser el gran emprendedor italiano. Sobre la mesa de caoba en la que se sentaban ambos, copias de los contratos y una lapicera. Briatore abrazó a Pierre y ya.

Ahora le tocará ese momento a Colapinto, aunque casi seguramente la foto oficial ya estará hecha o será de archivo, porque es oficial que Flavio no estará este fin de semana en Interlagos.

Los abogados de Alpine, los de Franco y su equipo de gestión ya han hecho el trabajo. También los auspiciantes que el argentino aporta a la operación, sobre todo, los de su mayor valedor económico: Mercado Libre. El acuerdo definitivo, se dice, quedó cerrado en los días anteriores al Gran Premio de Ciudad de México, aunque ante unos cambios de último momento pretendidos por Briatore, surgió un pequeño escollo que desapareció al ponerse firme la empresa y recapacitar el jefe de Alpine.

Ante la relevancia deportiva, el viaje de emocionantes experiencias que aguardan los aficionados argentinos y la afirmación de Colapinto en la F. 1, el resto del jueves y las expectativas en torno a lo que va a suceder en la pista no parecían –no lo son– tan importantes.

Había excitación entre los allegados al piloto. Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes, caminaba de un lado a otro y vapeaba como un poseso; María Catarineu, la esposa y socia de Jamie, sonreía más que lo habitual; el personal de comunicación de Alpine estaba especialmente atento a la avanzada periodística argentina.

Tras esa primera pregunta en la que no se detuvo ni un segundo, dijo Franco: “No lo sé. Voy carrera por carrera, y trato de concentrarme en este fin de semana. Son un circuito y un lugar que aprecio mucho. Y volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es muy especial para mí”.

Fue aquí, en 2024, cuando surgieron los tropiezos de Franco por sus dos accidentes del fin de semana, más allá de que en gran parte fue sólo una víctima más de la lluvia torrencial en la prueba de clasificación y la carrera del domingo.

“El año pasado no fue fácil para mí y no tan agradable como me habría gustado. En el paddock, con todo lo que pasó, fue bastante complicado. Sólo quiero tener un buen fin de semana para disfrutar con los hinchas. Sé que han hecho muchos esfuerzos para venir hasta Brasil, y quiero ofrecerles algo bonito”, expresó.

Tormenta el sábado, ¿qualy el domingo?

Por la mañana, en torno a las 8, llegando al autódromo Interlagos (18 kilómetros al sur del centro de San Pablo) parecía repetirse en el aire el mismo ominoso presagio del año anterior: nubes pesadas y una ligera llovizna que lentamente mojaba todo, vaticinio en 2024 de una carrera que iba a ser caótica. En una fila de media hora para acceder al centro de acreditación, los representantes de la prensa internacional se empapaban antes de retirar su certificación. Cortesía de los organizadores paulistas.

La espera bajo el agua no ocurrirá este sábado, ya con todos los hombres de prensa acreditados, pero puede haber problemas. Las autoridades están al tanto de la alerta 4 de lluvia para ese día y ya prevén un posible cambio de programa: que la qualy de la competencia principal, prevista ahora para las 15 de Buenos Aires, sea postergada al domingo a la mañana. Exactamente como ocurrió en 2024. Queda pendiente de confirmación.

Este jueves, ya en el paddock, el humor de los cronistas cambió en cuanto se observó la frenética actividad que había en el hospitality de Alpine. Franco y Pierre salieron unos minutos a la calle para, a modo de juego benéfico, triturar plásticos con una bicicleta preparada especialmente, auspiciando el reciclaje. A continuación dibujaron tarjetas que serían vendidas para salvar bosques, ambas, iniciativas del cuatro veces campeón Sebastian Vettel.

A las 11.30, Sam Mallison, el encargado de prensa de la escudería de Enstone, dio acceso a la docena de periodistas argentinos que tomaron por asalto la mesa donde Colapinto iba a sentarse para responder a las preguntas de la written press, que siempre son en inglés. Esta vez, los colegas ingleses quedaron en un segundo plano, de pie, refunfuñando algunos de ellos. Pero no importaba. Franco contestaba con amabilidad y extendiéndose más que de costumbre en aquello que se refería a sus expectativas para el fin de semana.

Y se lo escuchaba, pero las mentes de muchos de quienes sostenían sus grabadores frente al argentino ya pensaba en mañana, viernes, “antes de que empiece la actividad”. Falta solamente que sea un hecho.

Con información de La Nación