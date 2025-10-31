Por importaciones, las pick-ups argentinas cayeron al 16% del mercado

El escenario del mercado automotor argentino, en octubre de 2025, es prácticamente el extremo opuesto del que se vivía hace dos años.

Por aquel entonces, la falta de reservas del Banco Central impedía que se pudieran hacer los pagos de importaciones al exterior, y el único mecanismo para hacerlo eran las famosas SIRA, permisos de importación, que se repartían discrecionalmente a decisión del Ministerio de Economía.

En ese escenario, el 66% de los autos que se vendían en el mercado eran de fabricación nacional mientras que el 27% provenían de Brasil, dejando un 6% para México y Colombia entre los países de la región, mientras los mercados extrazona apenas tenían el 1%.

Dos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, como una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, se eliminaron las SIRA y las empresas automotrices pudieron acceder el MULC libremente para pagar sus insumos y autos de acuerdo a su situación financiera.

Dos años después, el 41% de las ventas son para la industria argentina, el 49% para la brasileña y el 10% restante queda repartido a mitades exactas entre los otros mercados de la región y los de otros continentes.

Argentina es uno de los cinco países que más pick-ups producen en todo el mundo, fenómeno que se profundizó fuertemente en los años 2022 y 2023. En ese entonces, el 24% del total de los autos nuevos que se vendían quedaba para las 5 camionetas medianas fabricadas en Argentina y la solitaria Chevrolet S10 que provenía con dificultades desde Brasil. Las pickup locales son las famosas Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier y Renault Alaskan.

Esas camionetas de una tonelada representaban el 91% del total de pickups, que se complementaba con 5 compactas y una full size para completar el restante 9 por ciento.

En el transcurso de estos dos años, el Gobierno tomó tres decisiones claves que cambiaron el mapa del mercado automotor. Se eliminaron los plazos de pago de 180 días al exterior, el impuesto PAIS y la escala 1 del impuesto interno, lo que abrió la oferta de SUV y autos compactos especialmente, y también permitió que pudieran entrar nuevas camionetas importadas, especialmente las de segmento medio, conocidas como B-pickups.

La caída de las pick-up medianas

Computando todo el año 2024 y los diez meses que transcurrieron de 2025, el mercado creció un 40% en volumen de unidades, pero las pickups medianas bajaron del 24% al 16%, mientras que las compactas subieron del 3 al 6 por ciento.

La oferta cambió completamente. Las camionetas más vendidas siguen siendo la Toyota Hilux, Ford Ranger y VW Amarok, pero la proporción en el mercado no. Teniendo en cuenta que hoy se llevan vendidos 535.000 autos y en octubre de 2023 el número estaba en 373.000, Chevrolet S10 vendió 2.700 camionetas más que hace dos años, Hilux y Ranger subieron 1.000 camionetas, y Amarok vendió 3.500 menos, Nissan Frontier 5.500 menos y Renault Alaskan 1.700 menos también.

El segmento se vio fortalecido por nuevos productos importados como Mitsubishi L200, Foton Tundland y Great Wall Poer, y también por la llegada de la nueva Fiat Titano. Entre esos cuatro modelos, sin embargo, solo sumaron en estos 10 meses unas 1.200 camionetas.

El crecimiento de las compactas

En el segmento de las pickups compactas, que no se fabrican en Argentina, ocurrió lo contrario. Fiat Toro y Fiat Strada llevan 5.000 camionetas más, Chevrolet Montana subió 3.800 unidades, Ford Maverick 500 y Renault Oroch 300 unidades por encima de octubre 2023. Pero además llegaron Ram Rampage que vendió 4.300 unidades y regresó VW Saveiro que lleva patentadas 2.685 camionetas.

Adicionalmente, la presencia solitaria de la Ford F-150 dos años atrás, tiene ahora un volumen de unidades vendidas de 778 pick-ups, a las que se sumaron 615 de la Chevrolet Silverado, 429 de la RAM 1500 y 70 de RAM 2500.

Sin embargo, la industria automotriz argentina está apostando cada vez más por las camionetas. Esto se debe a que es el mejor producto para competir en los mercados regionales y generar crecimiento de producción, ya que las marcas chinas todavía son incipientes en este segmento. De hecho, actualmente, el 70% de la producción de camionetas argentinas tienen destino de exportación.

Así, además de aumentar el volumen de fabricación de Toyota Hilux y Ford Ranger, Stellantis empezó a producir en Córdoba la Fiat Titano y la RAM Dakota, Volkswagen empezará a producir la nueva Amarok en 2026, Renault har lo propio con la pick-up compacta Niágara en su planta de Santa Isabel y Ford ampliará su gama Ranger incorporando la versión híbrida enchufable.

