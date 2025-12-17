La industria metalúrgica cayó 4,2% en noviembre

La industria metalúrgica registró una caída del 4,2% en noviembre en comparación con el año anterior, acumulando un retroceso del 0,3% en lo que va del 2025.

La actividad metalúrgica cayó 4,2% en noviembre con relación al mismo mes del año pasado, según un informe del sector.

En la comparación con el mes anterior, la actividad mostró una contracción de -0,5% respecto a octubre.

De esta manera, el sector acumula una baja de -0,3% en lo que va del año.

En este contexto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%. Esto representa una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales. El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica.

La información corresponde al informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que recibió Agencia Noticias Argentinas.

En términos de empleo, el sector registra una caída interanual de -3,3%, y un descenso de -0,4% en comparación con octubre.

A nivel sectorial, la mayoría del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso.

Los segmentos vinculados al Consumo Final (-8,3%), Automotriz (-5,8%) y Construcción (-6,3%) registraron los resultados más afectados.

La provincia de Buenos Aires exhibió el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, con una contracción de -5,6%.

A su vez, Santa Fe (-1,5%) mostró una caída interanual más acotada que en octubre, aunque la provincia permanece en terreno negativo tras el mejor desempeño evidenciado durante la primera mitad del año.

Por su parte, Entre Ríos (-1,5%), que había registrado una variación positiva el mes anterior, retornó a valores negativos.

Córdoba (-5,6%) profundizó la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo.

En Mendoza (-1,8%), si bien el descenso resultó más moderado que en meses previos, el nivel de actividad continúa por debajo del registrado un año atrás.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”.

Con información de Noticias Argentinas

