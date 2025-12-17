La industria metalúrgica cayó 4,2% en noviembre

Récord de juicios ART en 2025Argentina17/12/2025
Argentina cerrará el 2025 con un récord histórico de 132.000 juicios por ART, a pesar de que las muertes en el trabajo cayeron un 80%.
La industria metalúrgica registró una caída del 4,2% en noviembre en comparación con el año anterior, acumulando un retroceso del 0,3% en lo que va del 2025.Argentina17/12/2025
La actividad metalúrgica cayó 4,2% en noviembre con relación al mismo mes del año pasado, según un informe del sector.
En la comparación con el mes anterior, la actividad mostró una contracción de -0,5% respecto a octubre.
De esta manera, el sector acumula una baja de -0,3% en lo que va del año.
En este contexto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%. Esto representa una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales. El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica.
La información corresponde al informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que recibió Agencia Noticias Argentinas.
En términos de empleo, el sector registra una caída interanual de -3,3%, y un descenso de -0,4% en comparación con octubre.
A nivel sectorial, la mayoría del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso.
Los segmentos vinculados al Consumo Final (-8,3%), Automotriz (-5,8%) y Construcción (-6,3%) registraron los resultados más afectados.
La provincia de Buenos Aires exhibió el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, con una contracción de -5,6%.
A su vez, Santa Fe (-1,5%) mostró una caída interanual más acotada que en octubre, aunque la provincia permanece en terreno negativo tras el mejor desempeño evidenciado durante la primera mitad del año.
Por su parte, Entre Ríos (-1,5%), que había registrado una variación positiva el mes anterior, retornó a valores negativos.
Córdoba (-5,6%) profundizó la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo.
En Mendoza (-1,8%), si bien el descenso resultó más moderado que en meses previos, el nivel de actividad continúa por debajo del registrado un año atrás.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”.
Con información de Noticias Argentinas
Argentina cerrará el 2025 con un récord histórico de 132.000 juicios por ART, a pesar de que las muertes en el trabajo cayeron un 80%.
El Gobierno nacional oficializó la designación de Mariano Mengochea como nuevo director de la DGI a través del Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión a la marcha de mañana hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral.
Las medidas, que comienzan este 17 de diciembre, afectarán principalmente los despegues en aeropuertos de todo el país, con horarios específicos que impactarán tanto en vuelos nacionales como internacionales.
El ingeniero Germán Lavalle dejó su cargo tras la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.