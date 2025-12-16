Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Bancos cerrados por las FiestasArgentina16/12/2025
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
El ingeniero Germán Lavalle dejó su cargo tras la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
En medio de los cambios en el Gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle, renunció a su cargo este martes. Este cambio ocurre luego de la designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
“El motivo es permitirle la designación de un reemplazante de su confianza para llevar adelante el Plan Nuclear Argentino que impulsa el Presidente”, expresó.
Lavalle fue titular de la CNEA durante dos años. Según indicaron fuentes oficiales, el ingeniero Martín Porro asumirá en su lugar.
En la página oficial del organismo, destacaron los hitos durante su gestión “que revalorizaron el sector nuclear”. Entre ellos, impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas.
Lavalle también posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.
“Todo lo anterior se ha logrado con el trabajo de muchos y con un esfuerzo por el orden y la austeridad administrativos que, entre otras cosas, ha permitido un importantísimo avance en el Índice de Transparencia. Por supuesto queda mucho por hacer, pero el sector nuclear argentino cuenta con un bien ganado prestigio internacional que le permitirá al país continuar con su desarrollo tecnológico al servicio de todos los habitantes”, cerró el documento.
Tras la salida de Lavalle, Ramos Nápoli eligió al ingeniero Martín Porro para que asuma en el cargo.
“Su designación inaugura una nueva etapa que buscará potenciar al máximo las capacidades del sector, reorganizando y eficientizando los recursos estratégicos de esta Comisión”, precisaron en un comunicado.
De acuerdo a lo que detallaron, Porro tiene 30 años de experiencia en el sector: “Ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general”.
Banco Macro presentó su propuesta de beneficios para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, destacando descuentos de hasta el 30% sin tope en indumentaria y jugueterías entre el 18 y el 20 de diciembre.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la de Biocombustibles (CARBIO) cuestionaron con dureza la adhesión de los trabajadores aceiteros al paro nacional de la CGT del próximo jueves 18.
Un estudio privado reveló que el 62% de los argentinos debió reducir sus gastos diarios durante el último trimestre de 2025.
A partir de enero de 2026, los reportes semanales pasarán a ser mensuales, eliminándose el Formulario 8012 para reducir la carga administrativa de monotributistas y responsables inscriptos.
La jubilación mínima subirá a $349.303 y quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000, en un refuerzo que busca compensar la inflación.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.