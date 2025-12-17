Mariano Mengochea fue designado como nuevo titular de la DGI

Récord de juicios ART en 2025Argentina17/12/2025
Argentina cerrará el 2025 con un récord histórico de 132.000 juicios por ART, a pesar de que las muertes en el trabajo cayeron un 80%.
El Gobierno nacional oficializó la designación de Mariano Mengochea como nuevo director de la DGI a través del Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial.Argentina17/12/2025
El Gobierno designó a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), tras el nombramiento de su antiguo responsable, Andrés Vázquez, al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la salida de Juan Pazo.
La designación de Mengochea rige desde el 18 de diciembre y se formalizó este miércoles mediante el Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial, completando los cambios en el organismo tributario.
El flamante titular de la DGI es contador y hombre cercano a Vázquez, con quien trabaja desde hace años en distintas dependencias tributarias. El antecedente más resonante fue su labor en la Regional Sur de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo.
Por dicha tarea fueron señalados en las investigaciones judiciales conocidas como “Vialidad” y “La ruta del dinero K”, donde se cuestionaron los controles sobre los movimientos de Lázaro Báez y Cristóbal López.
Hasta este nombramiento, Mengochea se venía desempeñando como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, cargo en el que fue designado por Vázquez en octubre del 2024.
Como parte de sus tareas, el funcionario asistía al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores.
Al respecto, tenía entre sus funciones la supervisión de la ejecución de tareas de las distintas dependencias del organismo dentro de la jurisdicción asignada, en relación a impuestos interiores, recursos de la seguridad social y otros ingresos.
Mengochea también se desempeñó en la zona de Aduana en La Plata, donde fue analista de Asuntos Técnicos. Además, participó como docente en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Lomas de Zamora.
Con información de Noticias Argentinas
Argentina cerrará el 2025 con un récord histórico de 132.000 juicios por ART, a pesar de que las muertes en el trabajo cayeron un 80%.
La industria metalúrgica registró una caída del 4,2% en noviembre en comparación con el año anterior, acumulando un retroceso del 0,3% en lo que va del 2025.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión a la marcha de mañana hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral.
Las medidas, que comienzan este 17 de diciembre, afectarán principalmente los despegues en aeropuertos de todo el país, con horarios específicos que impactarán tanto en vuelos nacionales como internacionales.
El ingeniero Germán Lavalle dejó su cargo tras la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.