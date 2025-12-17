Mariano Mengochea fue designado como nuevo titular de la DGI

El Gobierno designó a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), tras el nombramiento de su antiguo responsable, Andrés Vázquez, al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la salida de Juan Pazo.

La designación de Mengochea rige desde el 18 de diciembre y se formalizó este miércoles mediante el Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial, completando los cambios en el organismo tributario.

El flamante titular de la DGI es contador y hombre cercano a Vázquez, con quien trabaja desde hace años en distintas dependencias tributarias. El antecedente más resonante fue su labor en la Regional Sur de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo.

Por dicha tarea fueron señalados en las investigaciones judiciales conocidas como “Vialidad” y “La ruta del dinero K”, donde se cuestionaron los controles sobre los movimientos de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Hasta este nombramiento, Mengochea se venía desempeñando como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, cargo en el que fue designado por Vázquez en octubre del 2024.

Como parte de sus tareas, el funcionario asistía al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores.

Al respecto, tenía entre sus funciones la supervisión de la ejecución de tareas de las distintas dependencias del organismo dentro de la jurisdicción asignada, en relación a impuestos interiores, recursos de la seguridad social y otros ingresos.

Mengochea también se desempeñó en la zona de Aduana en La Plata, donde fue analista de Asuntos Técnicos. Además, participó como docente en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Lomas de Zamora.

Con información de Noticias Argentinas