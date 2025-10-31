Reformas: Villada dijo que Salta acompañará las medidas que beneficien al país y exigirá cumplimiento de obras

Tras la reunión entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente Javier Milei en Casa Rosada, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, sostuvo que Salta mantendrá una postura de colaboración con la Nación respecto a las reformas estructurales en debate.

En declaraciones a Aries, Villada afirmó que “Salta va a seguir la misma línea que viene sosteniendo desde el inicio del gobierno nacional: acompañar las medidas que beneficien al país”.

“El gobernador nunca generó obstrucción al Gobierno nacional; al contrario, acompañó muchas de sus iniciativas macroeconómicas. Pero eso no significa que no haya que discutir temas importantes, como el Presupuesto”, señaló.

El funcionario remarcó que el proyecto nacional “no incluye las obras que ya habían sido acordadas entre Nación y Provincia”.

“No estamos pidiendo nuevas obras, sino que se cumplan las que están en marcha y con convenios firmados”, enfatizó.

Villada también destacó que las reformas —en especial la laboral— deben ser tratadas con responsabilidad. “Hace mucho que el país no genera empleo formal. La reforma laboral es necesaria, pero debe garantizar derechos y promover la creación de puestos de trabajo genuinos”, indicó.

Para el ministro, el escenario político actual ofrece una oportunidad para “alcanzar acuerdos concretos que el país necesita”. “El clima de diálogo con Nación mejora, y eso puede traducirse en avances tanto para la economía nacional como para el desarrollo de Salta”, concluyó Ricardo Villada.