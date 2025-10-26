El oficialismo necesitara de aliados para sancionar las principales leyes
Récord de ausentismo electoral: La participación más baja desde 1983
La participación en las elecciones nacionales de 2025 registra una caída histórica, al ser el nivel más bajo desde el retorno a la democracia en 1983.Argentina26/10/2025
La baja participación en las elecciones legislativas de este domingo encendió las alarmas en todos los espacios políticos: solo el 67,85% de los argentinos habilitados para votar concurrió a las urnas.
En otras palabras, más de 12,2 millones de personas decidieron no participar del proceso electoral, un nivel de ausentismo que marca uno de los registros más bajos desde la vuelta de la democracia.
Hasta hoy, la menor participación histórica en elecciones había sido en las parlamentarias de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón electoral. El escenario era adverso: plena pandemia y con protocolo especial, que impedía la normal circulación de la población.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, detalló esta tarde desde el Correo Argentino que se registraron votos en 109.000 mesas escrutadas en alrededor de 17.500 establecimientos, a lo largo y ancho la Argentina.
El ausentismo alcanzó el 34% en promedio en el país. Considerando que el padrón electoral cuenta con 35.987.634 personas, se concluye que más de 12.200.000 electores decidieron no votar. Esto significa que, a pesar de que el voto era obligatorio, un tercio de la gente en condiciones de votar optó por no hacerlo.
El número confirma una tendencia que ya se venía observando en los últimos meses, cuando diez provincias que desdoblaron elecciones entre abril y septiembre registraron niveles de participación en caída libre: en seis de esos distritos, ni siquiera se alcanzó el 60%. El caso más extremo fue Chaco, donde la mitad del padrón decidió no votar.
La baja participación no sorprendió a los analistas, pero sí preocupó por su magnitud. La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral había proyectado una concurrencia de entre 65% y 69% y la realidad terminó confirmando el peor escenario.
Consultores políticos y especialistas en comportamiento electoral coinciden en que detrás de estos números hay una mezcla de descontento, desconfianza y desapego hacia la clase dirigente.
El malestar económico, la pérdida del poder adquisitivo, las promesas incumplidas y la percepción de corrupción son algunos de los factores que explican por qué cada vez más argentinos sienten que el voto no cambia nada.
“Estamos frente a un fenómeno de desgaste cívico”, explicó a TN uno de los consultores que sigue de cerca los procesos electorales. “No hay entusiasmo, y eso se refleja en la apatía generalizada. La gente no cree que votar sirva para modificar su realidad cotidiana”.
La caída deja a 2025 como una de las elecciones con menor asistencia en cuatro décadas. En los primeros años tras el regreso de la democracia, el entusiasmo ciudadano llevó la participación por encima del 85%. Durante los 90 el promedio se mantuvo cerca del 82%, pero desde 2015 el descenso se volvió constante.
Con información de TN
Grabois llamó a mantener la calma ante los resultados y pidió “coraje y entereza”Argentina26/10/2025
Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Juan Grabois reconoció la dificultad de la jornada electoral y sostuvo que, si los resultados son adversos, “hay que tener coraje y entereza”.
La presidenta de La Libertad Avanza habló desde el búnker tras el cierre de los comicios. Acompañada de Martín Menem, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel: “Es un logro de este gobierno”
Catalán destacó la normalidad de la jornada electoral y el debut de la Boleta Única PapelArgentina26/10/2025
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que las elecciones se desarrollaron sin incidentes y valoró la implementación de la Boleta Única Papel en todo el país. Los primeros resultados se conocerán desde las 21:00.
Elecciones 2025: cómo descargar la app oficial para seguir los resultados en vivoArgentina26/10/2025
La app “Elecciones Legislativas 2025” ya está en Android y iOS. Permite seguir el recuento provisorio desde las 21 hs y consultar el padrón y los telegramas.
Participación electoral 2025: Votó el 66% del Padrón al cierre de los comicios
La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirma la cifra final de participación en las Elecciones Nacionales 2025. Al cierre de los comicios, a las 18:00 horas, el 66% del padrón electoral ya votó.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.