Sorpresiva elección de la izquierda: obtuvo el tercer lugar en la Ciudad y la provincia de Bs. As.

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.Política26/10/2025
El Frente de Izquierda sorprendió en las elecciones legislativas de este domingo al conseguir el tercer lugar tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
La Libertad Avanza ganó la elección porteña con un 47,41% y en el segundo lugar quedó Fuerza Patria con un 24%. Ciudadanos Unidos ocupó el cuarto lugar con un 6,01% y la Alianza Potencia el quinto, con un 4,07%.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires se dio la misma secuencialidad, pero LLA obtuvo un 41,51% y FP, un 40,86%. El FIT sacó el 5,03%, en la boleta que encabezaron Nicolás del Caño y Romina del Plá como candidatos a diputados.
Leé también: Con el 66%, fue la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa y el Gobierno apuesta a sumar más del 35% en todo el país
El FIT llevó en la Ciudad a los candidatos Christian Castillo y Mercedes Trimarchi en la categoría de senadores, y Gabriel Solano acompañó a Bregman como aspirantes a la Cámara de Diputados. “Nuestra campaña tuvo una gran militancia. Por eso, hoy solo nos toca agradecer a toda la militancia y a los sectores que nos acompañaron”, expresó Bregman, que emitió su voto pasado el mediodía.
“Nosotros no tenemos detrás ningún aparato estatal, ni fondos privados. Y además de la militancia por abajo, también estuvo el apoyo de intelectuales y muchos artistas. Priorizamos decir: ´Voten por convicción’, a los que pusieron el cuerpo en estos casi dos años”, agregó.
Con información de TN
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.
El dirigente libertario Alfredo Olmedo destacó el respaldo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, y afirmó que Salta aportó un “triunfo contundente” a La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
La Libertad Avanza logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.