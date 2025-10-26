Biella agradece a Salta: “Ganamos una banca con una campaña intensa y llena de apoyo”

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.Política26/10/2025
El médico y dirigente resaltó el acompañamiento ciudadano y el trabajo de su equipo tras una campaña que recorrió toda la provincia.
Tras confirmarse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Bernardo Biella expresó su gratitud hacia los votantes salteños por el respaldo que le permitió acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
“Gracias a la familia salteña por confiar en mí. Fue una campaña intensa y llena de apoyo en cada rincón de la provincia”, declaró Biella en el bunker de Primero los salteños.
El referente de Primero los Salteños destacó el trabajo en equipo y el acompañamiento recibido durante la campaña, que se centró en propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento del sistema de salud pública.
Distribución de bancas por Salta
En la categoría Diputados nacionales, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo dos bancas, mientras que Primero los Salteños logró una.
De esta forma, a partir del 10 de diciembre de 2025, representarán a la provincia:
Con el 84% de los votos escrutados, LLA se impuso ampliamente en Salta, mientras que Primero los Salteños consolidó su presencia como fuerza provincial.
La participación alcanzó el 65% del padrón electoral, en una jornada que se desarrolló con normalidad.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
El dirigente libertario Alfredo Olmedo destacó el respaldo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, y afirmó que Salta aportó un “triunfo contundente” a La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
La Libertad Avanza logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.
