Biella agradece a Salta: “Ganamos una banca con una campaña intensa y llena de apoyo”

El médico y dirigente resaltó el acompañamiento ciudadano y el trabajo de su equipo tras una campaña que recorrió toda la provincia.

Tras confirmarse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Bernardo Biella expresó su gratitud hacia los votantes salteños por el respaldo que le permitió acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Gracias a la familia salteña por confiar en mí. Fue una campaña intensa y llena de apoyo en cada rincón de la provincia”, declaró Biella en el bunker de Primero los salteños.

El referente de Primero los Salteños destacó el trabajo en equipo y el acompañamiento recibido durante la campaña, que se centró en propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento del sistema de salud pública.

Distribución de bancas por Salta



En la categoría Diputados nacionales, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo dos bancas, mientras que Primero los Salteños logró una.

De esta forma, a partir del 10 de diciembre de 2025, representarán a la provincia:

Gabriela Flores (LLA)

Carlos Zapata (LLA)

Bernardo Biella (Primero los Salteños)

Con el 84% de los votos escrutados, LLA se impuso ampliamente en Salta, mientras que Primero los Salteños consolidó su presencia como fuerza provincial.

La participación alcanzó el 65% del padrón electoral, en una jornada que se desarrolló con normalidad.